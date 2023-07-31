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藍：民進黨不採納意見 強渡外役監條例

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團31日指出，民進黨版外役監還有很多疏漏之處。（國民黨立院黨團提供）
國民黨立院黨團31日指出，民進黨版外役監還有很多疏漏之處。（國民黨立院黨團提供）

「行政院與民進黨提的《外役監條例》仍讓累犯、毒犯可以申請，還不開放遴選過程錄音錄影，依然是『權貴監獄』！」國民黨立委林為洲31日不滿指出，外役監是犯人過渡到社會的中間措施，結果現在還可以關2個月就申請，應該假釋前1年才可申請。林為洲也說，民進黨還放寬毒犯可以申請外役監，非常不應該。

假釋前才能申請

《外役監條例》於31日表決，外界預料將會以行政院與民進黨團版本通過。林為洲在記者會不滿指出，此次臨時會處理《外役監條例》修法，卻還是有很多問題。國民黨團提出：外役監應於假釋出獄前1年申請、與毒品有關的販運、持有、吸食都不能申請，還有遴選過程錄音錄影，法務部與民進黨都未採納。

林為洲表示，之前與毒有關的都不能申請，結果此次修法居然放寬，讓他非常錯愕；另外，《外役監條例》是重刑犯服完大部分刑期後，接軌社會的過渡措施，結果現在還是服刑後2個月就可以申請，他呼籲應該加嚴到「假釋出獄前1年」才可以申請，還有禁止累犯申請外役監。

外役監仍待商榷

游淑慧則說，即使外役監的消極與積極遴選規範制定的再詳細，但遴選過程如果黑箱，還是有很多運作的空間。但法務部與民進黨對於國民黨遴選過程應公開錄音錄影的訴求仍不願納入修法。「不要以為今天表決就可以混過去，」游淑慧說，相關爭議還這麼多，應該以朝野協商立法，不應該31日就強行表決。

「吸毒的人服外役監，會有效戒毒嗎？」林為洲也質疑，吸毒者進監獄都要進行勒戒，在外役監申請條件仍如此寬鬆下，吸毒者入獄很快就可以進入外役監，1個月還能放假回家兩天，犯人會有效戒毒嗎？因此他們呼籲民進黨，假釋出獄前1年申請、與毒有關都不能申請，還有選過程錄音錄影。

對此，莊瑞雄曾於民進黨團記者會上回應指出，根據《外役監條例》的條文設計，外役監是中間的矯正處遇機構，待遇和一般在監的執行人有所不同，對於受刑人如何回歸到社會，中間是否需要矯正的處遇機構，外界高度期待要限縮遴選標準，民進黨都有開放讓大家充分討論。

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外役監 民進黨 假釋

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