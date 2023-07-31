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前瞻補助大小眼？ 蔣萬安：盼公平合理 錢花在刀口上

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席南港高中綜合教學大樓新建工程動土典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席南港高中綜合教學大樓新建工程動土典禮。記者林麗玉／攝影

審計部上周公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央一共補助地方5358億，台北市僅獲184億元補助占3.4%，但高雄市卻獨拿1265億元補助，約占總補助的近4分之1，引發有網友酸「親生的果然不一樣」。台北市長蔣萬安今天喊話民進黨，他表示，很多建設需要中央與地方一起努力，前瞻相關補助款，希望錢用在刀口上。

蔣萬安今天上午出席南港高中綜合教學大樓新建工程動土典禮，對於前瞻預算，中央是否有大小眼？蔣萬安表示，根據審議部最新報告，中央對台北市的前瞻計畫相關補助為184億元，這是六都最後、全國第九，當然希望中央補助款能公平合理，也能體恤地方政府在建設上的需求，及各方的辛苦。

蔣萬安說，當然也希望中央也能了解，很多建設是民眾共同期待，也期盼中央和地方各縣市能共榮共好。

由於北市議員游淑慧也指出，高雄市的前鎮漁港補助，原先高雄市府僅向中央申請約3000萬元，但時任行政院長蘇貞昌認為，需要進行一次性規畫，因此經費一路從3000萬元，大幅提升至60億元，最後行政院於去年底核定增加至81億元。

媒體也問蔣萬安，是否也認為前瞻建設補助愈多，自籌款也變成地方政府的錢坑？蔣萬安表示，很多建設都需要中央地方共同一起努力，尤其軌道捷運建設經費都非常龐大，工程進行也會需要耗時一段時間，這部分一定需要中央與地方一起努力，前瞻相關補助款，希望錢用在刀口上，當然交通運輸，詰難減碳淨零碳排抖，捷運建設的腳步不能停下來。

蔣萬安 高雄市

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