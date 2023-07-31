前瞻補助大小眼？ 蔣萬安：盼公平合理 錢花在刀口上

審計部上周公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央一共補助地方5358億，台北市僅獲184億元補助占3.4%，但高雄市卻獨拿1265億元補助，約占總補助的近4分之1，引發有網友酸「親生的果然不一樣」。台北市長蔣萬安今天喊話民進黨，他表示，很多建設需要中央與地方一起努力，前瞻相關補助款，希望錢用在刀口上。

蔣萬安今天上午出席南港高中綜合教學大樓新建工程動土典禮，對於前瞻預算，中央是否有大小眼？蔣萬安表示，根據審議部最新報告，中央對台北市的前瞻計畫相關補助為184億元，這是六都最後、全國第九，當然希望中央補助款能公平合理，也能體恤地方政府在建設上的需求，及各方的辛苦。

蔣萬安說，當然也希望中央也能了解，很多建設是民眾共同期待，也期盼中央和地方各縣市能共榮共好。

由於北市議員游淑慧也指出，高雄市的前鎮漁港補助，原先高雄市府僅向中央申請約3000萬元，但時任行政院長蘇貞昌認為，需要進行一次性規畫，因此經費一路從3000萬元，大幅提升至60億元，最後行政院於去年底核定增加至81億元。

媒體也問蔣萬安，是否也認為前瞻建設補助愈多，自籌款也變成地方政府的錢坑？蔣萬安表示，很多建設都需要中央地方共同一起努力，尤其軌道捷運建設經費都非常龐大，工程進行也會需要耗時一段時間，這部分一定需要中央與地方一起努力，前瞻相關補助款，希望錢用在刀口上，當然交通運輸，詰難減碳淨零碳排抖，捷運建設的腳步不能停下來。