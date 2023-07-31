前瞻預算台北少高雄7倍？ 陳建仁：沒偏重特定縣市 不可信口開河

中央前瞻預算台北僅184億元，比高雄少7倍，藍議員喊話「別分顏色」。對此，行政院長陳建仁今天上午表示，台北市是全國有最多統籌分配稅款和一般性補助款的城市，都是全國最高，今年就高達650億元，前瞻建設預算，實際上沒有偏重哪一個特定縣市，任何公共議題討論，都應根據事實，不可以信口開河。

陳建仁由行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、交通部長王國材及立委、議員陪同，前往機捷A22老街溪站主持營運通車啟用典禮，針對媒體聯訪問台北市前瞻預算比高雄少7倍，作以上回應。

陳建仁表示，前瞻建設本來就是為因應國內外產業技術創新發展趨勢，平衡城鄉發展，前瞻建設預算，實際上都是通過國會審查，並由地方政府提出申請，舉一個例子來說，桃園市和新北市這些發展快速的城市，提出比較多的申請，比台北市還來得多，實際上，台北市是全國有最多的統籌分配稅款跟一般性補助款的城市，都是全國最高，中央沒有偏重哪一個特定縣市。

他說，前瞻建設有很好的成果，行政院、國發會或各部會最近跟大家說明，以最近颱風來看，可以發現這次颱風，南部不會因為供水混濁而沒有辦法供水，加上淹水地區也不再淹水，這就是水環境建設帶來很好的成果，且今年面臨新的百年大旱，但是南部沒有缺水之苦，這就是前瞻建設的水環境建設相當成功，才有這樣的成果。

陳建仁說，政府絕對誠心聆聽社會各界及人民對於政府的建議，任何公共議題的討論，都應該根據事實，不可以信口開河，大家一起來努力打造台灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家。