立院三讀通過性別平等工作法 雇主性騷擾最重罰100萬元

立法院臨時會今天三讀通過性別工作平等法修正案，法案名稱變更為性別平等工作法，增訂權勢性騷定義，明定最高負責人或者僱用人，經過地方主管機關認定有性騷擾者，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台灣社會自今年6月起刮起#MeToo風潮，行政院會在7月13日通過性騷擾防治法、性別平等教育法、性別平等工作法等「性平三法」部分條文修正草案，其中性別平等教育法已經在上周五的立法院臨時會完成三讀程序。

立法院臨時會上午三讀通過「性別工作平等法」修正案，法案名稱變更為「性別平等工作法」，三讀條文明定，工作場所性騷擾事件，除校園性騷擾事件依「性別平等教育法」規定處理外，其餘依照本法規定處理。

三讀條文規定，各級主管機關應設性別平等工作會，處理審議、諮詢及促進性別平等工作事項；女性委員人數應占全體委員人數2分之1以上，政府機關代表不得超過全體委員人數3分之1。另外，地方主管機關設有就業歧視評議委員會者，得與性別平等工作會合併設置。

三讀條文明定，權勢性騷擾是指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督之人，利用權勢或機會為性騷擾。

此外，由於現行法令僅規範30人以上公司，本次修法增訂，僱用受僱者10人以上未達30人者，應該訂定申訴管道，並且在工作場所公開揭示。

三讀條文規定，性騷擾被申訴人具權勢地位，而且情節重大，在進行調查期間有先行停止或調整職務的必要時，雇主得暫時停止或調整被申訴人的職務；經過調查未認定為性騷擾者，停止職務期間的薪資，應該補發。

另外，申訴案件經雇主或地方主管機關調查後，認定為性騷擾，而且情節重大者，雇主得在知悉該調查結果之日起30內，不經預告終止勞動契約。

三讀條文明定，受僱者或求職者因為遭受性騷擾，受有財產及非財產上損害，由雇主及行為人連帶負損害賠償責任，行為人因為權勢性騷擾，法院得因被害人的請求，依侵害情節，酌定損害賠額1倍到3倍的懲罰性賠償。

另外，前項行為人為最高負責人或僱用人，被害人得請求損害額3倍到5倍的懲罰性賠償金，其中善盡防治規定者，不負賠償責任。

三讀條文規定，在性別工作平等法修法通過施行前，已經受理的性騷擾申訴案件尚未終結者，以及在修正施行前已經發生性騷擾事件，而在修正施行後才受理者，均依照修正施行後的程序規定終結之，但是已經進行的程序，其效力不受影響。