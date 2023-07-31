影／立委爆 環保署前督察總隊長與已婚下屬上班時間泡溫泉

行政院日前公布新人事，環保署長張子敬轉任行政院政務委員。時代力量立委陳椒華今天舉行記者會，公布環保署前督察總隊長李健育上班時間與陳姓已婚女下屬到溫泉會館幽會影片、檢舉信內容等，要求行政院成立專案調查小組，並將張子敬停職調查。

陳椒華指出，李健育多年前就被檢舉性騷部署、公器私用、內任不當交往等，但行政院、監察院及環保署都置之不理，高層涉嫌包庇袒護，最新一波人事公布，李健育僅遭調任技監，張子敬還高升政務委員。

陳椒華質疑，難道民進黨的價值觀和立場就是縱容這些破壞政府形象的惡劣公務員繼續位居高位、坐領高薪公帑，還要繼續縱容性騷慣犯利用權勢危害其他女性嗎？

陳椒華表示，吹哨者曾在2018、2019年先後向環保署及行政院檢舉，信中控李健育剛上任總隊長就要求王姓女下屬負責料理中餐、處理私事，名目張膽公器私用，且常指定面容姣好的陳姓女下屬與他在總隊長室內共進午餐。

陳椒華指出，吹哨者在檢舉信中表示，李健育對下屬予取予求，有看不順眼的男性員工或不順從的員工，就進行整肅報復，隊中人人自危，請張子敬指派政風人員調查，讓部署安心上班。