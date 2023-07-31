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彰縣議長退國民黨 台東議長吳秀華：我一直支持侯友宜
國民黨籍彰化議長謝典林宣布退黨，恐轉向支持郭台銘參選總統，黨內憂心引發骨牌效應。日前曾運作侯友宜、郭台銘在台東「郭侯會」的吳家動向受關注。台東縣議長吳秀華表示，每人立場不同，她還是會支持侯友宜。
國民黨總統參選人侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘7月12日在台東同框餐敘，「郭侯會」幕後推手是前縣長吳俊立。餐敘前，吳還陪同郭台銘出席「台東青年企業家交流會」，國民黨中常委鄭任宗及吳俊立妻子、前縣長鄺麗貞在旁陪同，200多名旅宿業及農漁會幹部座談，現場瀰漫「團結」氛圍，挺郭意味濃厚。
台東縣議長吳秀華是吳俊立胞妹，同時身兼台東縣黨部主委職位。吳今天受訪表示，退黨不是容易的決定，可以理解謝家承受很大的壓力，不過每人立場不同，她還是會支持黨的總統參選人侯友宜，她個人尊重各自獨立的決定。
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