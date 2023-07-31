國民黨傅崐萁鄭正鈐涉性騷 北市勞動局性平會結果出爐

國民黨立委傅崐萁、鄭正鈐涉性騷案，國民黨查無實據，函送主管機關台北市勞動局調查。北市勞動局今天表示，勞動局已經在7月19日收到國民黨報告，並於當日即與申訴勞工聯繫，並依適用法律辦理，且在27日召開性平會，不過其中一案因勞工無申訴雇主之意，故無法以「性平法」辦理；另一案媒體人則回復，表示勞動局無法處理疑似性騷擾行為人，也無後續申訴意願。

勞動局表示，本案國民黨將相關調查報告函送本局處理之後，承辦人員即電話聯繫申訴勞工，並且向其說明法令之規定和程序，亦即勞動局乃依照《性別工作平等法》規定，確認受害勞工申訴雇主意願後，說明後續的行政程序及法令後果。

不過其中一位媒體工作者表示其雇主已善盡協助及關懷責任，且向本局提出不申訴其雇主之說明，並於電話中表示希望政府針對行為人應有相關處理機制；本案經7月27日向性平會報告討論後，因勞工無申訴雇主之意，故無法以《性別工作平等法》辦理。

至於另外一位媒體工作者於本局致電其確認申訴意願時，回復表示如本局無法處理疑似性騷擾行為人，則無後續申訴意願，勞動局已發文請其確認意向，後續處理情形將在下次性平會提出報告。

勞動局表示，當勞工遇到職場性騷擾事件時，許多勞工除了要求雇主善盡職場安全義務外，也希望行為人能受到行政裁罰，而目前性騷擾防治法第1條第2項但書規定，讓適用性別工作平等法的案件，無法行政裁罰行為人。

勞動局認為，修改此項規定，讓任何確認為性騷擾行為人都可以適用相關行政申訴及處罰之規定，應為社會大眾之期待，建議中央應該納入修正內容，以符民意。