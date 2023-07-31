前瞻建設經費 1265億元豪擲高市

前瞻建設被外界質疑如「錢坑建設」，地方要負擔高額自籌款，中央補助地方五三五八億元，光民進黨執政五縣市囊括近四成經費，其中，高雄市獲得一二六五億元高額補助，將近台北市一八四億元補助款的七倍。北市府發言人殷瑋說，希望中央補助公平合理，無分顏色；高市府表示，地方建設沒有顏色之分。

高雄市獲得上千億補助用在哪些項目？高市府表示，高雄申請前瞻計畫項目以軌道建設為大宗，目前進行中的前瞻基礎建設軌道預算，包括岡山路竹延伸線（一階）、岡山路竹延伸線（二Ａ階）、都會黃線，總經費一六七一點八九億元，中央補助九四七點六二億元，除軌道建設占比最高，其次是水環境建設及城鄉建設。

外界質疑，高雄前鎮漁港改建獲得前瞻全額補助，從三千萬擴增至八十一億元。漁業署副署長王正芳表示，前鎮漁港屬農委會主管第一類漁港，委託高雄市政府代管，當初市府所提三千萬餘元是為維護漁港基本運作及例行性泊地疏浚使用，行政院前院長蘇貞昌二○一九年指示應有全盤更新計畫，漁業署提出專案，陸續投入八十一億元經費進行前鎮漁港環境提升。

「天啊，台北比高雄少了千億元，氣死我了。」國民黨台北市議員游淑慧說，台北市獲得的補助是六都最少、全國第九，相較於高雄，中央顯然就是虧待台北市，毫無公平性可言。

高市府發言人周璟瑜說，過去國民黨執政過度重北輕南，導致現在台北市建設發展幅度遠超過其他縣市，如今高雄好不容易力拚產業轉型，獲中央支持，外界不應只單看執政縣市顏色而曲解。

民進黨高雄市議員林智鴻表示，北市府整體資產超過十一兆，一年總預算就比高雄多出整整三四○億元，北市府的問題在於長年未積極爭取前瞻預算。

國民黨高雄市議員許采蓁說，前瞻透過建設平衡南北發展，避免人口過度往北集中，初始立意是好的，但高雄市今年近二千四百億債務，一直是全台最高，高雄僅利息就需編列廿三億元，大量軌道建設也增加財政負擔，中央給高雄高額補助，後續該如何達到該有的效益及後續如何維管，才是重點。

國民黨高雄市議員白喬茵說，高雄市長陳其邁一直是蔡英文總統最疼惜的子弟兵，「要五毛給一千」，但前瞻預算並不是憑空掉下來，每一項建設還需要地方自籌款，地方父母官切記不要債留曾孫。