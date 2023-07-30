中華本土社會科學會悼念台大心理系名譽教授黃光國
台灣大學心理系名譽教授黃光國今天清晨辭世，享壽78歲，中華本土社會科學會發文悼念黃光國，並表示近日成立治喪委員會，慎重辦理黃光國教授治喪事宜。
中華本土社會科學會發文指出，以沉重、不捨與感恩的心情，向大家報告，敬愛的華人本土社會科學之父黃光國教授，已於今年7月30日、星期日凌晨五點在睡眠中辭世，享壽78歲。黃光國教授是享譽海內外的著名心理學家，曾任台大心理系榮譽教授、國家講座教授、國策顧問，一生秉持學者的良心，關懷國家之政治與教育發展。
黃光國學術與時論著述不輟，堅持推動社會科學本土化與文化中國的理想，從探討本土心理學到發展修養心理學，提倡建構含攝文化的社會科學理論，進而倡導成立中華本土社會科學會，獲學人共同推舉擔任榮譽理事長與思源學者，其積極耕耘心理學與社會科學本土化的議題，鼓勵並指導學界後進與青年學子從事學術研究工作，其學術貢獻長期蜚聲國際，獲得舉世的高度推崇。
悼念文章寫道，黃光國教授樹立的典範永誌他們心中不忘，中華本土社會科學會將於近日成立治喪委員會，慎重辦理黃光國教授治喪事宜，謹此公布各界周知。
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