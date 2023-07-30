【即時短評】北斗之戰 2024搖擺州指標戰役

彰化縣北斗鎮人口才3萬多人，一場鎮長補選卻驚動蔡英文總統、副總統賴清德親自輔選，連民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘都不缺席，小鎮長牽動大選戰，歷年總統大選總喊出「決戰中台灣」，所謂「得彰化、得天下」，「北斗之戰」形同2024大戰搖擺州的指標戰役。

台灣有句俗諺：「1府、2鹿、3艋舺、4寶斗」，寶斗就是現在的北斗，是台灣早期政經發源地之一。彰化縣百萬人口常被稱為「第七都」，選民性格卻被視為歷年大選的「搖擺州」，北斗則是南彰化的重心，成為各陣營兵家必爭之地。

北斗鎮前鎮長李玄在因貪汙圖利等罪判刑1年10月，解職後已入監服刑，8月5日將補選鎮長，這場五搶一補選戰況激烈。彰化縣是國民黨執政縣市，北斗是國民黨彰化縣議長謝典林大本營，泛藍陣營有堅強的地方實力，但北斗鎮長補選僅民進黨提名候選人，其他4人都是以無黨籍參選，一場補選反映複雜的地方政治生態。

北斗鎮長補選8月5日投票，5名侯選人中，除了民進黨提名的前議員江熊一楓，還包括「代夫出征」的前鎮長楊麗香、北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、前鎮長洪叁民及商界人士林政興。地方政壇分析，江熊一楓有綠營奧援，楊麗香出身政治家族、顏宏霖有藍營暗助，3人目前較被看好，形成「三腳督」戰局。

府院黨大軍會獵北斗，不僅蔡總統輔選江熊一楓，立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、賴清德也先後到場，眼看泛藍分裂，綠軍展現勢在必得的氣勢；柯文哲和郭台銘則以「友軍」角色，表態支持顏宏霖，北斗鎮長補選宛如另類的「柯郭合」對上正綠軍賴清德。

北斗鎮是國民黨籍彰化縣議長謝典林的選區，他最近二天先後陪同郭台銘、柯文哲輔選顏宏霖，在補選中扮演關鍵角色。謝典林的胞姊立委謝衣鳯是國民黨副秘書長、彰化縣黨部主委，謝典林的態度引發外界議論。

不過，國民黨總統參選人侯友宜缺席，意外成為焦點。藍營人士表示，此次北斗鎮長補選，國民黨未提名候選人，侯友宜不宜公開介入，避免激化選情，但藍營仍有「暗助對象」。