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【即時短評】北斗之戰 2024搖擺州指標戰役

聯合報／ 本報記者 劉明岩林宛諭林政忠
鴻海創辦人郭台銘（前排右二）29日到北斗奠安宮參加全國商圈總會活動，國民黨籍彰化縣議長謝典林陪同（前排左三）。記者簡慧珍／攝影
鴻海創辦人郭台銘（前排右二）29日到北斗奠安宮參加全國商圈總會活動，國民黨籍彰化縣議長謝典林陪同（前排左三）。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮人口才3萬多人，一場鎮長補選卻驚動蔡英文總統、副總統賴清德親自輔選，連民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘都不缺席，小鎮長牽動大選戰，歷年總統大選總喊出「決戰中台灣」，所謂「得彰化、得天下」，「北斗之戰」形同2024大戰搖擺州的指標戰役。

台灣有句俗諺：「1府、2鹿、3艋舺、4寶斗」，寶斗就是現在的北斗，是台灣早期政經發源地之一。彰化縣百萬人口常被稱為「第七都」，選民性格卻被視為歷年大選的「搖擺州」，北斗則是南彰化的重心，成為各陣營兵家必爭之地。

北斗鎮前鎮長李玄在因貪汙圖利等罪判刑1年10月，解職後已入監服刑，8月5日將補選鎮長，這場五搶一補選戰況激烈。彰化縣是國民黨執政縣市，北斗是國民黨彰化縣議長謝典林大本營，泛藍陣營有堅強的地方實力，但北斗鎮長補選僅民進黨提名候選人，其他4人都是以無黨籍參選，一場補選反映複雜的地方政治生態。

北斗鎮長補選8月5日投票，5名侯選人中，除了民進黨提名的前議員江熊一楓，還包括「代夫出征」的前鎮長楊麗香、北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、前鎮長洪叁民及商界人士林政興。地方政壇分析，江熊一楓有綠營奧援，楊麗香出身政治家族、顏宏霖有藍營暗助，3人目前較被看好，形成「三腳督」戰局。

府院黨大軍會獵北斗，不僅蔡總統輔選江熊一楓，立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、賴清德也先後到場，眼看泛藍分裂，綠軍展現勢在必得的氣勢；柯文哲和郭台銘則以「友軍」角色，表態支持顏宏霖，北斗鎮長補選宛如另類的「柯郭合」對上正綠軍賴清德。

北斗鎮是國民黨籍彰化縣議長謝典林的選區，他最近二天先後陪同郭台銘、柯文哲輔選顏宏霖，在補選中扮演關鍵角色。謝典林的胞姊立委謝衣鳯是國民黨副秘書長、彰化縣黨部主委，謝典林的態度引發外界議論。

不過，國民黨總統參選人侯友宜缺席，意外成為焦點。藍營人士表示，此次北斗鎮長補選，國民黨未提名候選人，侯友宜不宜公開介入，避免激化選情，但藍營仍有「暗助對象」。

北斗鎮長補選凸顯國民黨的困境，除了要面對民進黨執政優勢，非綠陣營則有柯、郭磨拳擦掌，內外交迫，侯友宜缺席地方戰局，挑戰一一浮上檯面。

民眾黨總統參選人柯文哲（前排左四）30日到彰化縣北斗鎮參加商圈嘉年華會及中華民國庇護工廠聯合總會市集開幕活動，國民黨籍彰化縣議長謝典林（前排左三）陪同。記者林宛諭／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（前排左四）30日到彰化縣北斗鎮參加商圈嘉年華會及中華民國庇護工廠聯合總會市集開幕活動，國民黨籍彰化縣議長謝典林（前排左三）陪同。記者林宛諭／攝影

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