快訊

北市信義區驚傳持刀隨機攻擊！男刺傷3人 熱心路人急壓制

U12世界盃／高聖凱「強投豪打雷射肩」 對墨超前轟助中華隊2連勝

侯友宜明出訪 國民黨暌違16年再有總統參選人訪日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

質疑前瞻補助被綠營反擊「天龍視角歧視」 游淑慧：高雄是天虎國

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
審計部日前公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方5358億，高雄就獲1265億元，近四分之一。圖／聯合報系資料照片
審計部日前公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方5358億，高雄就獲1265億元，近四分之一。圖／聯合報系資料照片

審計部日前公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，前瞻中央共補助地方5358億，北市獲184億元、高雄市則獲1265億元，占總補助近4分之1。國民黨北市議員游淑慧酸高雄前瞻「給好給滿」，遭民進黨高雄市議員林智鴻批游，不懂前瞻平衡城鄉差距本質，用天龍視角歧視。對此，游淑慧再酸爆問，「高雄怎麼好意思說自己是『鄉』？」

游淑慧說，若要講城鄉差距，高雄絕對不是鄉，高雄也是直轄市，而且高雄是台灣唯二老牌的直轄市，「還好意思自己是鄉？如果台北市是天龍國，高雄市也是天虎國。」

游問，但為什麼台南前瞻補助沒高雄多、桃園也沒有高雄多，其他更窮的縣市也沒有高雄多，對於林智鴻指游淑慧不懂城鄉差距平衡，游則要林智鴻不要搞笑了，「高雄、台北都是台灣老牌的直轄市，(高雄)搞得自己建設這麼慢、負債這麼多，然後好意思說自己有城鄉差距」。

游淑慧也問，「(高雄)你別忘了旁邊還有屏東，自己卻獨拿四分之一，其他綠營縣市難道不心酸？」

游淑慧 高雄市 北市

延伸閱讀

前瞻遭批「錢沾」高雄占中央補助四分之一 市府：中央無顏色之分

相關新聞

興票案後隔十年再見 李登輝第一句話對宋楚瑜說：攏不是我做ㄟ

親民黨主席宋楚瑜在2000年脫離國民黨參選總統時，被國民黨不分區立委楊吉雄指控宋楚瑜兒子宋鎮遠擁有1.6億元的中興票券，...

質疑前瞻補助被綠營反擊「天龍視角歧視」 游淑慧：高雄是天虎國

審計部日前公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，前瞻中央共補助地方5358億，北市獲184億元、高雄市則獲1265億元，占...

獲81億前瞻補助挨酸 高雄區漁會總幹事：有一流船隊也該有一流漁港

民眾黨主席柯文哲指中央前瞻計畫變「錢沾」，國民黨立委參選人游淑慧也直指高雄前鎮漁港在時任行政院長蘇貞昌支持「一次性規畫」...

前瞻補助少！黃敏惠：其他縣市要5毛給1塊 嘉市備嘗艱辛

中央前瞻計畫遭民眾黨主席柯文哲指變「錢沾」，審計部日前公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方53...

基市前瞻補助本島僅高於嘉市 藍議員評前市府勉強及格

審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，基隆市在本島19個縣市中，核定補助款倒數第2名，僅高於嘉義市。基市府表示，會努力爭取...

宋楚瑜曾奉李登輝之命幫民進黨募款 無奈吐心聲「惡人都是我在當」

國史館出版前總統李登輝舊故、僚屬訪談錄，親民黨主席宋楚瑜在訪談中揭秘他擔任國民黨秘書長期間，曾受李登輝指示幫民進黨解決財...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦