質疑前瞻補助被綠營反擊「天龍視角歧視」 游淑慧：高雄是天虎國

審計部日前公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，前瞻中央共補助地方5358億，北市獲184億元、高雄市則獲1265億元，占總補助近4分之1。國民黨北市議員游淑慧酸高雄前瞻「給好給滿」，遭民進黨高雄市議員林智鴻批游，不懂前瞻平衡城鄉差距本質，用天龍視角歧視。對此，游淑慧再酸爆問，「高雄怎麼好意思說自己是『鄉』？」

游淑慧說，若要講城鄉差距，高雄絕對不是鄉，高雄也是直轄市，而且高雄是台灣唯二老牌的直轄市，「還好意思自己是鄉？如果台北市是天龍國，高雄市也是天虎國。」

游問，但為什麼台南前瞻補助沒高雄多、桃園也沒有高雄多，其他更窮的縣市也沒有高雄多，對於林智鴻指游淑慧不懂城鄉差距平衡，游則要林智鴻不要搞笑了，「高雄、台北都是台灣老牌的直轄市，(高雄)搞得自己建設這麼慢、負債這麼多，然後好意思說自己有城鄉差距」。

游淑慧也問，「(高雄)你別忘了旁邊還有屏東，自己卻獨拿四分之一，其他綠營縣市難道不心酸？」