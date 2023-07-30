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基市前瞻補助本島僅高於嘉市 藍議員評前市府勉強及格

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，基隆市在本島19個縣市中，核定補助款倒數第2名，僅高於嘉義市。基市府表示，會努力跟中央部會溝通爭取補助。聯合報系資料照片
審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，基隆市在本島19個縣市中，核定補助款倒數第2名，僅高於嘉義市。基市府表示，會努力跟中央部會溝通爭取補助。聯合報系資料照片

審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，基隆市在本島19個縣市中，核定補助款倒數第2名，僅高於嘉義市。基市府表示，會努力爭取更多補助。國民黨市議員藍敏煌指責前市府「似乎不算夠努力」，反觀基市自籌款比例名列前茅，有賴新市長謝國樑花更多心力，推動基隆發展。

審計部前瞻計畫第1期到第3期特別預算補助地方政府經費執行資料顯示，基隆市獲核定補助總額是65億3300萬元，全國22個縣市中排名第18，僅高於本島的嘉義市和離島澎湖縣、外島金門和連江縣。

基隆市政府發言人余治明今天表示，市府會繼續努力跟中央部會溝通，爭取更多的預算補助，協助推動基隆建設及發展。

藍敏煌指出，審計部的資料顯示前基隆市長林右昌8年市長任內，爭取前瞻計畫補助不夠盡心盡力。全國各縣市人口數，基隆排名第16位，核定計畫總經費排名第17位，算是勉強及格，但似乎不算夠努力。

藍敏煌說，除了關注補助總額，地方自籌款比例也是重要。扣除6都以外的16個縣市，有11個縣市的自籌款比例是百分之10多，4個縣市百分之20多，嘉義市37%最高。基隆自籌款占23%，在16縣市中排在前5名。

藍敏煌分析，基隆捷運在前瞻計畫中，第1期編列0.2億元，第2期編列0.8448億元，第3期編列1.211億元，主要是辦理可行性研究、綜合規畫、環境影響評估及基本設計等。這項軌道建設從輕軌80億元變成捷運425億元後，市府自籌金額大幅增加，財政負擔頓時也加重許多。

藍敏煌說，基市府改朝換代、政黨輪替後，這樣的財政負擔可能排擠許多歲出建設項目。謝國樑上市後提出許多新政策、新想法，如免費電動機車政策可引入民間投資合作，新市政大樓興建可採行BOT方式，力求減少負擔成為一定要的選擇。因為財政壓力加大，謝國樑也將要比林右昌花更多精神與心思向中央爭取補助，推動基隆市的發展和市民福祉。

審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，基隆市在本島19個縣市中，核定補助款倒數第2名，僅高於嘉義市。圖／取自審計部審核報告
審計部公布前瞻計畫特別預算審核報告，基隆市在本島19個縣市中，核定補助款倒數第2名，僅高於嘉義市。圖／取自審計部審核報告

基隆捷運 謝國樑 嘉義

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