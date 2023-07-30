綠委：前瞻平衡南北區域發展 政治人物勿從台北看天下

民進黨立委賴瑞隆今天說，最近有政治人物質疑「前瞻基礎建設」，這是國民黨執政時期長期重北輕南，資源過度集中在北部，反觀中南部長年「供養」雙北，民進黨執政後才開始尋求解決，呼籲政治人物不要「從台北看天下」，阻礙全台地方建設發展。

賴瑞隆今天透過新聞稿指出，國民黨執政時期長年重北輕南，政治、金融、媒體、文教科研等資源都集中在雙北，已經呈現過度集中的現象，造成大家都要「去台北打拚」，相較之下，中南部長年「供養」雙北，例如南電北送、南氣北送等。

賴瑞隆說明，高雄在日治時期做了最先進的都市規劃，結果被放入大量重工業，面對汙染與人口流失的問題，然而這些重工業過去把公司登記在台北，「汙染留地方，稅金繳中央」，民進黨執政後才開始尋求解決，這都是民進黨在承擔國民黨沒做到的事情。

賴瑞隆說，前瞻基礎建設是為了平衡國土區域發展、改善長年重北輕南的弊病，例如台北捷運已經形成發達的路網，市民可以利用捷運到達市區多數地區，相對之下高雄仍然需要補強路網，因而才有高雄捷運黃線計畫。

賴瑞隆表示，前鎮漁港是全國最大的遠洋漁業基地，每年為台灣創造超過300億元的產值，自1968年啟用至今，已經超過半世紀，設施老舊毀損亟待更新，自己多次在立法院質詢歷任行政院長，獲得前院長蘇貞昌的重視，前鎮漁港的改建計畫從小規模整修，變成全面性的整體規劃。

賴瑞隆說明，行政院核定包括新建多功能水產品運銷中心、新建多功能船員服務中心、漁業作業碼頭改善、景觀及休憩環境營造以及下水道建設等五大建設的「前鎮漁港建設專案計畫」，整體總經費81億元，讓全台最大的遠洋漁業朝日本豐州築地的方向改造前進。

賴瑞隆說，台北捷運一條開過一條，高雄努力爭取成為捷運城市，改變工業城市的宿命，地下不再充滿石化管線，能夠有更安全便利的捷運路線，但是紅、橘線開闢後，遲遲得不到馬政府的支持，因此改為輕軌環線。

賴瑞隆指出，蔡政府上台後支持1400億元的捷運黃線，還有紅線往北延伸，政府支持南部發展，絕對是正確而重要的決定及價值。

賴瑞隆呼籲，政府是為人民服務，均衡南北發展是重要職責，台北市坐擁中央政府長年以來投注的大量資源，部分政治人物不該「從台北看天下」，忽視南北均衡各地發展的需求，影響台灣整體發展及競爭力。