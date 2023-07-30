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竹市前瞻補助款倒數 綠議員：前市長林智堅開源又節流

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
楊玲宜說，林智堅任內替竹市向中央爭取到經費是不爭的事實，卸任前還為市庫減債30億，一方面爭取經費開源，也節流盡可能縮小政府預算赤字。記者王駿杰／翻攝自楊玲宜臉書
楊玲宜說，林智堅任內替竹市向中央爭取到經費是不爭的事實，卸任前還為市庫減債30億，一方面爭取經費開源，也節流盡可能縮小政府預算赤字。記者王駿杰／翻攝自楊玲宜臉書

審計部日前又公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方5358億元，但嘉義市、新竹市、基隆市是補助款倒數三名；對此，民進黨新竹市議員楊玲宜指出，雖然統計時間在前市長林智堅任內，但只用審計室111年底的統計資料來當作比較基準並不公平，因為當時已是林智堅市長任內的最後一年，大家的目光應著重在林智堅與前市長許明財整體市長任內的施政建設及中央挹注款項來做比較。

楊玲宜說，林智堅任內替竹市向中央爭取到經費是不爭的事實，且經費用於包括興建馬偕兒童醫院、新竹動物園改造、翻新140多間老舊校舍、興建風雨球場的新校園運動、新蓋關埔小學、翻修約40處公園進擊的公園計畫、新建南寮魚鱗天梯、波光市集、頭前溪滑板公園等，這些都有賴於中央補助才能完成，卸任前還為市庫減債30億，一方面爭取經費開源，也節流盡可能縮小政府預算赤字。

林智堅 新竹 楊玲宜

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