轟前瞻變財政未爆彈 黃珊珊曝柯文哲僅申請百億原因

中央前瞻計畫遭民眾黨主席柯文哲質疑變「錢沾」，台北市前副市長黃珊珊也在臉書提到，中央2017年大力推動的前瞻基礎軌道建設，讓地方政府自由提案爭取中央補助經費。結果這樣的政策，卻變成一顆顆地方財政未爆彈，債留子孫的做法，算是哪門子負責任的政府？

黃珊珊也點出，當年柯文哲任北市長時，就是秉持維持財政紀律前提下，審慎思考提出各項跟中央合作的前瞻計畫，這也是為什麼，台北市在柯文哲任內僅申請100億的前瞻經費，僅占整體8800億預算的1.1%。追根究柢，真正的原因在於「財政收支畫分法」。

黃珊珊說，中央的前瞻軌道計畫讓地方政府自行提案，讓各縣市的重大建設可由地方政府負擔部分自籌款，而中央則提供補助款。本應該是中央地方互助合作雙贏的局面，然而，中央政府放任各縣市政府申請經費，審核時又不去考慮國家整體的人口、都市區域發展脈絡，也沒有設定興建的優先順序，放任各縣市政府同時開工。

黃說，也因此在通膨、缺工的影響下，進入施工高峰期的軌道建設，地方政府的自籌款也從3909億爆增到5518億，排擠到地方政府的長照、教育、社會福利等預算。

黃珊珊提到，一直以來你我的納稅錢絕大部分都由中央政府所把持，只有少部分會分配給各地方政府。而當地方政府需要推動大型建設時，往往都會需要向中央政府申請補助款。民進黨政府在野時，總說要修的「財政收支畫分法」，執政時就不當一回事，請行政院長陳建仁給全民一個答案，國家的預算、人民的血汗錢，不該是這樣花的。