前瞻遭批「錢沾」高雄占中央補助四分之一 市府：中央無顏色之分

民眾黨主席柯文哲指中央前瞻計畫變「錢沾」，審計部日前公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方5358億，高雄就獲1265億元。高市府發言人周璟瑜表示，中央建設地方，沒有顏色之分，高市府團隊會更努力拚市政，加速落實各項重大建設的完工效率，為高雄市民爭取更多福祉。

國民黨台北市議員游淑慧鳴不平，指高雄市補助金額之所以高，因有8名立法委員都是民進黨籍，前瞻計畫當然要「給好給滿」，截至現在前瞻補助總數5358億元，一個高雄市拿了將近4分之1。連網友都說，「親生的果然不一樣！」

對於國民黨台北市議員游淑慧質疑「前瞻經費台北比高雄少了千億元」，周璟瑜強調，中央建設地方，不分顏色，議員質疑前可先捫心自問，過去國民黨執政時期的中央政府，是否對地方建設考量過度重北輕南？導致現在台北市建設發展，進步幅度遠超過其他縣市，如今高雄好不容易因應國際局勢，力拚產業轉型發展，獲中央支持，市府團隊理應全力以赴，努力拚建設逐一到位，滿足市民朋友們的期待，讓高雄未來變得更好。

周璟瑜說，議員關心預算之時，不應扭曲前瞻計畫的用意，更別為了選舉，以天龍人思維及眼光，看衰台北市以外的縣市，批評南部縣市的努力。

民進黨高雄市議員林智鴻批評游淑慧不懂前瞻計畫平衡城鄉差距的本質。北市府整體資產超過11兆，一年總預算就比高雄多出整整340億，而曾任台北市長的柯文哲過去口出「鄉下有鄉下的樣子」，現在醜化「前瞻是錢沾」，都是用天龍視角歧視其他縣市，用政治有色眼鏡阻礙高雄進步。北市府長年未積極爭取前瞻預算，台北市長蔣萬安、副市長李四川今年4月1日召開交通會報時，發現工務局未提出「前瞻提升道路品質計畫」，還責問「有錢為什麼不申請？」林認為游作為台北市議員，不好好監督北市府，還管到高雄來，。

林智鴻質疑，游淑慧或柯文哲最近對於「前瞻計畫」乃至於對高雄的攻擊，是否暗指藍或白入主總統府後未來將對高雄「磨刀霍霍砍預算」，讓高雄這座好不容易透過產業轉型的「亞灣新創城市」，透過抽乾資源，再打回過去國民黨「重北輕南」的模樣？請游淑慧先告訴大家是否真準備要「棄侯保柯」，才會做出如此言行。