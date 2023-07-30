竹市前瞻補助款倒數 市府：盼中央多支持非六都縣市

審計部日前又公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方5358億元，但嘉義市、新竹市、基隆市是補助款倒數三名；對此，市府回應，盼中央未來多加支持非六都縣市，特別是對中央稅收有最大貢獻的新竹市，才能對新竹市民交代。

市府指出，竹市不論預算規模、轄區土地或人口數相對於其他縣市較小，但中央每年所給予的補助款總金額卻不能因此減少，舉例來說，竹市111年度上繳中央稅款達2106億元，平均每人上繳稅額超過46.5萬元，這是全國22縣市的上繳稅款第一名，然而獲得中央分配的稅課收入及補助收入卻僅有144億元 ，獲配率只有6.83%為全國倒數，考量新竹市相關預算及人力資源有限，市府盡力運用現有資源做最有效分配，使其發揮最大效益。

市府說，盼中央未來能多加支持非六都縣市，特別是對中央稅收有最大貢獻的竹市，才能對新竹市民交代，希冀中央能跟地方一起合作，共商具可行性的相關計畫並大力支持，讓新竹市未來更好。