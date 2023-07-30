美澳「2加2」提台海穩定 鄭文燦：印太自由關鍵台海安全

美國與澳洲外交國防「2加2」部長級諮商會議，提到台海穩定議題，對此行政院副院長鄭文燦今天中午表示，說，該會議以和平為基礎的國際規則需要被貫徹，印太自由開放目標最關鍵就是台海安全，不只是台灣的利益，也是世界民主國家共同的利益。

鄭文燦出席桃園市褒忠義民宴記者發表會，針對美澳2加2會談提到台海穩定議題看法，鄭文燦接受媒體聯訪作以上回應。

鄭文燦表示，美澳2加2會談最重要的就是美國、澳洲的國防武器生產與防務的合作，特別關切東海、南海及台海的安全議題，該會談最重要是要以和平為基礎的國際規則需要被貫徹，特別在印太戰略下，追求印太地區自由開放的目標，最關鍵就是台海的安全，這個安全不只是台灣的利益，也是世界民主國家共同的利益，非常感謝美、澳2加2會談，再次把中國軍事、經濟脅迫其他國家特別凸顯出來，希望能夠讓大家看到，自由民主才是國際的共同語言。