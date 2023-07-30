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馬政府國防預算偏低？ 鄭文燦：提高國防預算提升戰力

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦（ 中）指馬政府國防預算偏低，提高國防預算提升戰力。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（ 中）指馬政府國防預算偏低，提高國防預算提升戰力。記者曾增勳／攝影

行政院拍板明年度國防預算編列提高至4400億元，對外，行政院副院長鄭文燦今天中午表示，過去台灣新式武器裝備取得非常困難，造成國防裝備更新相對落後，提高國防預算，這是確保民主的台灣追求和平的決心，國防預算提高，將能夠接軌提升國防戰力的基本要求。

鄭文燦出席桃園市褒忠義民宴記者發表會，針對行政院拍板明年度總預算國防預算提高到4400億的考量？鄭接受媒體聯訪時，作以上回應。

鄭文燦表示，台灣需要增加國防力量，才有和平的籌碼，展現保護自己的決心，進而爭取民主國家的支持，過去馬政府時期國防預算投入偏低，那時大約3100億元，現在提高到4400億，大概增加28%，因為以前的基期比較低，現在特別預算包括飛彈載台、國機國造。

蔡英文總統執政7年多來，努力實現國防自主、國防戰備提升，把兵役役期延長為一年，這是確保民主的台灣追求和平的決心，預算提高將能接軌到提升國防戰力的基本要求，正式的預算拍板，仍須等待行政院院會通過。

國防預算 行政院 鄭文燦

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