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陳吉仲將掌農業部 盛讚賴清德「才是總統該有的格局」

聯合報／ 記者黃于凡李文德／嘉義即時報導
今天陳吉仲下午前往嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，致詞時以自己為例問民眾「有看過一名屏東鄉下長大，靠著家中養豬場扶養的後輩。讓民進黨政府提拔北上任職部會首長，還讓他擔任第一任農業部長嗎？」記者黃于凡／攝影
今天陳吉仲下午前往嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，致詞時以自己為例問民眾「有看過一名屏東鄉下長大，靠著家中養豬場扶養的後輩。讓民進黨政府提拔北上任職部會首長，還讓他擔任第一任農業部長嗎？」記者黃于凡／攝影

8月1號農委會將升格為農業部，由農委會主委陳吉仲接任部長一職，引發熱議。今天陳吉仲下午與賴清德一同前往嘉義出席全國畜牧團體賴清德後援會成立大會，陳吉仲說，35年前與農民走向街頭，其中的訴求最難的就是成立農業部，感謝大力支持。

陳吉仲致詞表示，35年前與農民走向街頭，其中的訴求最難的就是成立農業部，有民進黨政府與農漁民的支持，才能順利成立。

陳吉仲說，不管是口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟等防疫作為，最重要的就是要保障農民的財產。目前全亞洲只剩日本與台灣外，都是非洲豬瘟疫區。這足以顯示蔡英文總統、賴清德重視農民的權益。

當時賴清德任行政院長時，將所有部會與地方政府召集，不管在機場或港口，都嚴格限制禁帶豬肉產品，如此嚴謹作為才能夠守護住。甚至是針對口蹄疫，也是賴清德極為重視，才能夠順利拔針，這才是一位總統該有的格局。

陳吉仲更提到口蹄疫拔針，目前已經能夠將豬肉產品外銷至菲律賓、澳門，都是執政黨堅守防疫崗位，不讓疫病生存，也更有賴產業界的合作。他更希望已經存在超過70年的傳統豬瘟，明年能夠順利撲滅，將豬肉順利外銷到日本。

陳吉仲說，農委會的目標就是要讓農民能夠保有最好的收入，也要讓整體農業環境改善。不管是養豬百億基金、肉品市場改善或者屠宰場要有HACCP驗證，讓畜牧業者及消費者都能安心。

陳吉仲還以自己作為例，問了台下民眾，有看過一名屏東鄉下長大，靠著家中養豬場扶養。如今民進黨政府能夠讓一名鄉下小孩北上任職部會首長，還讓他擔任第一任農業部長，顯示民進黨政府與所有農漁民站同一陣線。

全國畜牧團體賴清德後援會成立大會現場，反應熱烈。記者黃于凡／攝影
全國畜牧團體賴清德後援會成立大會現場，反應熱烈。記者黃于凡／攝影

豬肉 陳吉仲 賴清德

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