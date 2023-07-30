警政署官員阻選手拿國旗挨批 鄭文燦：支持國際賽帶國旗
第20屆世界警察消防運動會選手拿國旗遭阻，引起民怨譁然，藍營痛批，行政院是否懲處官員？對此，行政院副院長鄭文燦今天中午表示，國際比賽場合帶著國旗爭取最高榮譽是一件好事，行政院不只支持，也希望未來其他國際賽事，在非正式儀式可以拿國旗。
鄭文燦出席桃園市褒忠義民宴記者發表會，針對自費參賽消防員拿國旗遭警政署官員阻擋，接受媒體聯訪時，作以上回應。
鄭文燦表示，這個消息是有時間差，內政部第一時間知道後，立刻下令警政署把國旗拿出來，自費參加比賽選手也好、國人同胞也好，在國際比賽場合，帶著國旗爭取最高榮譽是一件好事，主辦單位有他的規定，這是主辦單位的正式儀式，必須按照規定，包括名稱、會旗等，其他場合都可以拿國旗，這是很基本的要求，行政院不只支持，也希望未來其他國際賽事，非正式的儀式可以拿國旗。
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