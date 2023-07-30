警政署官員阻選手拿國旗挨批 鄭文燦：支持國際賽帶國旗

第20屆世界警察消防運動會選手拿國旗遭阻，引起民怨譁然，藍營痛批，行政院是否懲處官員？對此，行政院副院長鄭文燦今天中午表示，國際比賽場合帶著國旗爭取最高榮譽是一件好事，行政院不只支持，也希望未來其他國際賽事，在非正式儀式可以拿國旗。

鄭文燦出席桃園市褒忠義民宴記者發表會，針對自費參賽消防員拿國旗遭警政署官員阻擋，接受媒體聯訪時，作以上回應。