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拿國旗會被禁賽？ 世界警消運動會官方IG「出現我國旗」

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立委批警政署行為啟人疑竇 對內打壓政敵對外矮人一截

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委賴香伶（右）。圖／賴香伶國會辦公室提供
台灣民眾黨立委賴香伶（右）。圖／賴香伶國會辦公室提供

第20屆世界警察消防運動會在加拿大舉行，自費請假參與的基層消防員反映，開幕式舉國旗時遭警政署官員阻擋，台灣民眾黨立委賴香伶今天說，警政署做法啟人疑竇，對內以抗中保台打壓政敵，對外竟然自己要矮人一截，大家看在眼裡，都會非常不屑。

賴香伶表示，我國消防隊員自費參加世界警察消防運動會，他們拿出國旗，想要讓世界看見台灣，有警政署官員出面制止，還說這是奧會模式，不可以拿出自己國家國旗，這是哪門子的警政署官員，竟然打壓國人讓世界看到台灣的機會。

賴香伶說，如果要以運動會模式來講，很多國家的人入場觀賽，或者要代表自己國家，可能會秀個國旗，帶著自己國家的旗子，這是一個非常自主，而且是非常驕傲的行為，警政署的做法，真的是企人疑竇。

賴香伶指出，政府在國內以抗中保台等口號，打壓內部的政敵，然後在國外竟然要自己矮人一截，要求國人把自己國家的國旗收起來，這樣的行為，相信大家看在眼裡，都是覺得非常不屑。

賴香伶說，不管是警政署還是內政部，甚至是蔡英文總統、副總統賴清德都應該出來說話，不能讓這樣自我矮化的狀況，變成是打壓內部的行為，同時希望這些消防弟兄，還有警察弟兄加油，國人都以他們為榮。

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