警察消防運動會拿國旗遭阻 侯友宜：國旗是我們的榮耀

2023世界警察消防運動會在加拿大溫尼伯市舉行，台灣消防人員在現場展示國旗時，遭自稱警政署人員阻擋，引發議論。國民黨總統參選人侯友宜今天在臉書表示，中華民國國旗是我們的榮譽跟榮耀，不論在世界哪個角落，國旗都是屬於我們共同的榮譽跟榮耀。

侯友宜說，有自費參加世界警消運動大賽的國人拿出國旗，卻被我國警政署官員阻擋，引起許多民眾憤慨。他完全支持跟認同，國人對於中華民國國旗的熱愛與肯定，不論在世界哪個角落，國旗都是屬於我們共同的榮譽跟榮耀。

侯友宜指出，他理解無論體壇或各領域的選手或代表，都深深期盼能在不受外力干預下，站上國際舞台，充分展現練習成果，為國爭光。如何確保參賽者權益，以及維持國家榮譽感，絕對不是參賽者該獨自面對的難題，政府必須要站出來，作為選手最強力的後盾。

侯友宜表示，他們皆以中華民國為榮，大家一起努力，讓世界看到中華民國，看到台澎金馬這片土地的力量。