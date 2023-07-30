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立委批陳吉仲農業政策黔驢技窮 補貼撒幣掩蓋施政不力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
農委會主委陳吉仲即將出任農業部長。本報資料照片
農委會主委陳吉仲即將出任農業部長。本報資料照片

農委會主委陳吉仲即將出任農業部長，台灣民眾黨立委陳琬惠今天說，陳吉仲過去許下的承諾一再跳票，農產品的產銷調節也沒做好，面對問題就化身成理由伯，農業政策黔驢技窮，只有補貼跟大撒幣掩蓋施政不力。

陳琬惠在臉書發文說，農委會的招牌將在8月1日換成農業部，農業部長將由陳吉仲接任，陳吉仲過去的施政與發言引起諸多爭議，例如1450事件、開放萊豬、全台鬧蛋荒、班班吃石斑跳票及農產品出口成問題。

陳琬惠指出，根據農委會農業貿易統計，我國農產品出口已經連兩年衰退，如果以衰退幅度來看，2022上半年較前一年同期減少5.4%、2023上半年再較去年同期減少8.8%；去年開始成為我國農貿外銷市場前兩位的美國、日本，今年上半年產值也分別萎縮9％，未來農業部必須積極開拓多元外銷市場。

陳琬惠說，近期酪農面臨紐西蘭牛乳2025年零關稅衝擊，農委會回覆是酪農飼養效率、乳品質在退步，因應策略是乳牛的汰弱扶強，可見農委會將貿易政策開放導致的產銷失衡，歸咎業者身上。

陳琬惠認為，這不是一個政府機關該有的態度，從畜產種原資訊網查看，現今台灣各牧場乳品質，都有顯著成長，只缺農委會的配套措施，我國不缺拋問題的主委，只缺解決問題的部長。

陳琬惠表示，台美21世紀貿易倡議首批協定在立法院通過，後續談判將會觸及農業深水區，是否衝擊我國農業發展，農業部應該盡速盤點我國農漁產品的未來影響，期許農業部能夠用人唯才，為台灣農業發展用心，以保障農民權益。

農業部 陳琬惠 農委會 陳吉仲 台灣民眾黨

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