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警消運動會手舉國旗被阻止 時力批外交部放任自貶國格

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
黃郁閔所屬的團隊「台灣先鋒者」成員皆自費自假參與世界警察消防運動會。圖／翻攝自台灣先鋒者臉書
黃郁閔所屬的團隊「台灣先鋒者」成員皆自費自假參與世界警察消防運動會。圖／翻攝自台灣先鋒者臉書

自費參加世界警察消防運動會的消防員在運動化開幕式舉國旗爭議，時代力量發言人余佳蒨今天說，外交部放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思，相關單位應該避免自我審查、矮化情況屢屢發生，不應讓部分政府單位成為台灣走向世界的絆腳石。

時代力量發布新聞稿指出，由消防員組成的「台灣先鋒者」自費前往加拿大，參加2023年世界警察消防運動會，開幕活動時，因為團服有國旗樣式及攜帶國旗入場，遭到我國警政署官員制止，強調只能在奧會模式下使用中華奧會旗幟。

余佳蒨表示，時代力量肯定內政部明快處置，當台灣努力以「TAIWAN」之名走向國際時，如今卻發生警政機關自我審查，矮化國家尊嚴之舉，不免令人感到遺憾。

余佳蒨指出，回顧2009年的世界警消運動會，同樣在加拿大舉辦，內政部警政署所組隊的代表團，可以透過外交部事前的協調準備，拿著國旗進場，高舉「TAIWAN」銜牌；14年後國際局勢丕變，當世界逐漸看見台灣，卻發生內政部警政署在參與國際活動時選擇自我矮化。

余佳蒨說，雖然內政部長林右昌緊急回應不用顧慮，可拿出國旗，但外交部未置一詞，放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思。

余佳蒨表示，台灣身處特殊的國際處境，對於政府與民團如何在特殊國際情勢下，表達台灣與中國大陸的不同，外交部、體育署等相關部會，應該要有明確且清晰的指引，讓參與單位得以遵循，避免自我審查、矮化的情況屢屢發生，更不應讓部分政府單位成為台灣走向世界的絆腳石。

余佳蒨說，蔡英文總統、行政院長陳建仁應該請外交部、體育署等相關部會，針對類似情事給予相關協助，同時時代力量將會持續努力推動台灣國家正常化，讓台灣之名走向世界，讓世界看見台灣。

時代力量 國旗 外交部 蔡英文 陳建仁

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