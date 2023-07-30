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轟前瞻綠縣市大撒幣 陳宥丞：別再拿柯文哲當救援武器

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨議員陳宥丞。圖／陳宥丞提供
民眾黨議員陳宥丞。圖／陳宥丞提供

中央前瞻計畫遭民眾黨主席柯文哲指變「錢沾」，並質疑軌道建設38項僅完成2項，完成率只有5.3%。審計部日前又公布最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算中央共補助地方5358億，台北市獲184億元占3.4%，高雄市卻獲1265億元補助，引發網留言酸「親生的果然不一樣，暖男市足足多了快10倍！」

民眾黨議員陳宥丞今天也以這分審計部報告質疑民進黨，表示審計部提出的科學數字客觀事實來指正，證明前市府柯文哲任內，確實前瞻六都補助最少、效率卻最高，民進黨無法直視現在的舉債、財政紀律問題，以及大撒幣嫌疑，反而模糊焦點。

陳宥丞說，近期民進黨議員不斷出面攻擊柯文哲，這也無疑不是邏輯錯亂、無謂的政治操作，請民進黨要找回初心，找回過去的民進黨，好好面對執政的千瘡百孔，不要再拿柯文哲作為所有的救援武器。

陳提到，政府任何政策，不管中央地方都要福國利民，也需要接受全民監督，這次審計部公布的最新前瞻計畫第三期特別預算審核報告，證明民進黨無法直視現在的舉債、財政紀律問題，以及大撒幣嫌疑，不斷模糊焦點，呼籲不要再拿柯文哲作為所有的救援武器。

民進黨 柯文哲 民眾黨

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