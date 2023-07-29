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郭董表態了？郭台銘：選人不選黨 請投最有料的候選人！

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今天到北斗。擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘今天到北斗。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（29）晚在臉書貼文表示「選人不選黨，投票請投最有料的候選人！」他說，走進北斗鎮長候選人顏宏霖的競選總部，我第一個注意到的是桌上琳瑯滿目的美食，讓我盯著瞧了好一會兒。有老婆餅、茶葉蛋、豆花、肉圓、肉干、香菜麵、香菜咖啡，還有洪瑞珍三明治！他不斷誇獎北斗在地美食有多讚，介紹得非常用力，讓我覺得好像來到在地美食展！

郭台銘指出，像這樣子的候選人，真的就是為民服務的榜樣，碰到我第一件事，不是談政治語言，而是不斷推銷在地產品。可能是嘉義農專（現為嘉義大學）的訓練，他想的是怎麼幫農產品創造附加價值，再結合觀光行銷在地特色，我非常欽佩！

郭台銘說，多虧了他，今天我就得到很重要的新知：我吃了十多年，跑行程常常吃的洪瑞珍三明治，原來總部就在 #北斗！我認為，好的政治人物就是該像這樣子，政治該為經濟而服務，如果過去選黨總讓你失望，就請大家投給最有料的候選人。8/6號，北斗鎮長選舉，請鄉親支持最懂經濟、最懂農民的④號顏宏霖，謝謝大家！

鴻海創辦人郭台銘今天到北斗。擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘今天到北斗。擷取自郭台銘臉書

郭台銘 美食 嘉義

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