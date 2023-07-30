鄭文燦：降基捷負擔 議員：別光喊話

前瞻建設計畫的基隆捷運自籌款暴增爭議未解，行政院副院長鄭文燦昨天到基隆時說，基隆捷運環評已經過關，行政院不僅會完成，財務分擔也一定會降低基隆市府的負擔。議員則盼應有明確作法，不要只是喊話、消毒，否則擔心基捷成未來財政負擔的錢坑。

交通部改推基隆捷運第一階段南港到八堵，去年估算經費400多億，市府負擔17.7億元，但今年追加到近700億，市府分攤費用提高到61億元。

鄭文燦昨參加基隆信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會成立時，提及基隆捷運最新進度，指財務分擔方面，行政院一定會降低基隆市的負擔，讓基隆可透過捷運連結到雙北，很方便。

鄭文燦說，基隆捷運不只規畫到南港，還會進到台北市內湖區，增加汐止東湖線，不只幫助基隆，也幫助汐止、內湖一直到台北市。這個計畫讓基隆人以後到雙北不只搭台鐵，也可搭捷運。

基隆市長謝國樑原本表示，暴增的自籌款市府難以負擔，後來鬆口盼能延長分攤年限起碼20年，日前鄭文燦向基隆市府提出建議，可採設立捷運基金方式處理。

議員張耿輝說，中央還沒有承諾還款期限拉長多少年，也沒說要降多少分攤款，應有更明確宣示，不要只是來消毒前瞻變錢坑的說法，只會喊話、沒有實質的幫助。他擔心這樣的前瞻計畫會讓基隆捷運成為市府未來的錢坑，尤其營運後更要通盤檢討，否則以後年年虧損，基隆重大建設都不用做了。

議員連恩典表示，前瞻計畫不能換黨執政就有不同分攤考量，要有一致性，副院長說要降低就要說明確一點，不要口惠而實不至。

基市府表示，中央至今沒有說要降市府的自籌款額度，也沒承諾可延長還款至少20年，會這樣爭取，是讓市府逐年攤還，減少壓力。

市府目前依政院建議，正評估以基金方式興建、營運基隆捷運可行性，認為對財務應會有很大的幫助，將參照桃園市過去成功經驗辦理，透過成立捷運基金可透過基金融資、借貸，在還款周期上也會有更多彈性空間。