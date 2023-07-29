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李安妮：不管任內做的是不是台獨基礎工作 「李登輝建構出台灣人」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統李登輝女兒李安妮今天出席國史館活動時表示，她不管父親做的事情是不是「台獨的基礎工作」，但她認為，都是朝向台灣的意志，也就是要把台灣人給建構起來。本報系資料照
前總統李登輝女兒李安妮今天出席國史館活動時表示，她不管父親做的事情是不是「台獨的基礎工作」，但她認為，都是朝向台灣的意志，也就是要把台灣人給建構起來。本報系資料照

前總統李登輝女兒李安妮今天出席國史館活動時表示，她不管父親做的事情是不是「台獨的基礎工作」，但她認為，都是朝向台灣的意志，也就是要把台灣人給建構起來。

國史館今天舉行「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」新書發表會。總統府秘書長林佳龍表示，台灣民主還有很多值得更完善地方，民主的價值其實在人，要做人民主人，不是大家比聲量，要在制度上、過程上、結果上讓台灣作為一個生命共同體，珍惜共同的基礎，「台灣出了位李登輝很幸運，這就是共同可以跟台灣連結最好的人物」。

李安妮表示，國史館館長陳儀深日前的視訊會議，曾提到李登輝的任內做的許多事情，從他的眼光看起來是一個「台獨的基礎工作」，但不管它是不是台獨的基礎工作，它都是一個朝向台灣的意志，也就是建構出台灣人。不管是台灣人、日本人也好，李登輝就是去鼓勵做為這個國家的國人，要有自己的自信心，要有自己的主體意識。

陳儀深表示，「僚屬故舊訪談錄」這本書的主要內容，包括李登輝副總統任內，如何執行前總統蔣經國交付的開放大陸探親工作，以及被選為總統以後，朝野國是會議的召開、兩岸之間是否有九二共識、戒急用忍政策的形成、幕僚小組的運作，以及用非正式管道處理台、美、日關係的「明德專案」等，在在顯示李登輝完成的台灣民主化，是在兼顧內外環境的條件下才能進行，過程必須群策群力，甚至朝野合作才能完成。

李登輝 台灣人

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