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陳吉仲將任農業部長 陳建仁肯定照顧農漁民成績
行政院昨公布新人事，農委會主委陳吉仲將任農業部長。行政院長陳建仁今表示，陳吉仲對農漁民提出很多照顧措施，成績不錯，希望陳吉仲接任農業部長後，能在新的基礎繼續努力。
陳建仁說，陳吉仲主委一向就是盡心盡力，不但阻止非洲豬瘟進入台灣，且持續努力使台灣儘速成為亞洲唯一「豬瘟非疫區」的國家。陳吉仲對農民有很多的照顧，他所實施的這些政策，實際上都得到農漁民的支持，疫後也對農漁民提出很多照顧的措施，成績相當不錯。
陳建仁表示，農委會升格為農業部，實際上是農漁民大家的盼望，希望陳吉仲接任農業部長以後，能在新的基礎上繼續努力，為農漁民來謀福利，使得台灣的農產品能夠外銷國際以外，也能夠讓農漁民的照顧更周延。
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