「一定降低基隆負擔」 鄭文燦：讓基隆人搭基捷到雙北

針對基隆捷運基隆市分攤額暴增爭議，行政院副院長鄭文燦今天說，行政院會把基隆捷運來完成，環評已經過關，財務分擔一定會降低基隆市的負擔，讓基隆人可以搭基隆捷運到雙北。

基隆信賴台灣之友會台船基隆廠企業工會後援會今天成立，鄭文燦到場致詞時，特別提到基隆捷運最新進度，鄭文燦說，基隆捷運環評已經過關，財務分擔行政院一定會降低基隆市的負擔，讓基隆可以透過捷運連結到雙北，很方便。

鄭文燦表示，基隆捷運這條線現在不只規畫到南港，會進到台北市內湖，增加了汐止東湖線，不只幫助基隆，也幫助汐止、內湖一直到台北市，本來的基隆捷運，現在變成兩條捷運。

鄭文燦還說，這個計畫即將要推動，未來基隆人以後到雙北不只台鐵，可以搭捷運到台北、雙北市。

鄭文燦還提及基隆郵輪轉型，今年郵輪旅遊恢復三成，明年會達到八成，高端遊客也更多人來到基隆，基隆正在呈現復甦的情況，行政院對基隆捷運及基隆港區的改造會持續支持。

交通部改推基隆捷運第一階段（南港到八堵），去年估算經費400多億，市府負擔17.7億元，但今年追加到近700億，市府分攤費用提高到61億元。