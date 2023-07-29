【重磅快評】「討打議員」跳槽 柯文哲敢收嗎？

基隆祥豐營區砲彈爆炸，地方政壇也跟著震動。原國民黨籍的基隆市議員呂美玲因為嗆聲市民「中共不想打你，那是你討打」，引發眾怒，被網友封為「討打議員」。呂美玲昨宣布退出國民黨，地方隨即傳出她要跳槽民眾黨參選立委，嚇壞民眾黨前秘書長謝立功深夜發文要求黨中央查明對外公布，以免成為民眾黨總統參選人柯文哲的燙手山芋。

呂美玲是基隆一選區資深議員，最近17年得票率都超過10%當選，有一定地方實力，但她近日砲彈營區發言惹議，尤其一句「基隆人就是要獨立、如果中華民國不保護基隆，那就請中華人民共和國來照顧基隆人」，讓國民黨成為眾矢之的。

不過，就在國民黨基隆市黨部查處前，呂美玲昨道歉並提前宣布退黨。三立新聞隨即獨家報導，引用民進黨基隆市議員張顥瀚說法，指呂美玲已經申請加入了民眾黨，民眾黨在基隆沒有一個合適的人選，所以可能要扶植一些地方的勢力；民眾黨基隆市黨部主委林毓峰受訪時則表示，目前沒收到她的入黨申請書，「我知道有在傳，如果她要來的話當然歡迎，會希望挖角越多。」

呂美玲一旦「棄藍投白」，政壇後座力將不輸彈藥庫，民眾黨內不乏憂慮。柯文哲本身就是驚句王，經常語不驚人死不休，最近又因昔日「仇女論」遭民進黨萬箭穿心，呂美玲若再加入，爭議將是「一加一大於二」；柯文哲最近民調雖竄升第二名，但仇女爭議讓他掉了不少中間和女性選票，民眾黨如果再多一位「驚句王」，可能會嚇跑更多選票。

呂美玲最大爭議源起於這句「中華人民共和國來照顧基隆人」，在網路炸鍋，綠營砲轟統戰、投共，名嘴溫朗東更在政論節目爆料，「呂美玲長期都有去參加海峽兩岸之間的交流活動，已經被中國洗腦了」。柯文哲過去因為主張「兩岸一家親」，長期被綠營網軍、側翼抹紅成「外綠內紅」的檳榔王，如果呂美玲再加入民眾黨，綠營形同「躺著撿到坦克車」。

2024總統、立委大選在即，民眾黨缺人、缺糧，最近出現「撿到籃子就是菜」現象，不是知名度不夠，就是人選爭議大；呂美玲雖然話題性十足，傷害性也強大，民眾黨若延攬入黨，無疑將是一枚不定時炸彈，柯文哲敢收嗎？

外界都拭目以待，柯文哲今天開完演唱會將如何「拆彈」，否則自爆內傷，結果不是「憨人」、就是「囚鳥」。