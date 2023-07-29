呂美玲傳退藍投白 民眾黨：黨員個資不對外公開

國民黨基隆市議員呂美玲因祥豐營區彈藥庫爆炸案，對民眾嗆「你討中共打」、「給中共照顧」等論述，引發社會各界指責，呂美玲昨晚宣布退出國民黨。政壇盛傳呂美玲將要加入民眾黨，民眾黨前秘書長謝立功昨要求黨中央查明對外公布。民眾黨發言人李頂立今日表示，黨員個資非經本人同意，民眾黨不會主動對外公開。

呂美玲在群組表示，「各位黨代表，不好意思，已經見過主委，也表達退出國民黨的誠意了，謝謝大家過去的照顧，感謝」。 政壇盛傳，呂美玲將加入民眾黨。積極爭取代表民眾黨參選基隆立委的謝立功昨晚表示，呂美玲近日爭議言論，以及是否加入民眾黨等相關傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對黨的傷害。

對此，李頂立今日回應，黨員個資除非經本人同意，民眾黨不會主動對外公開，這是保護個人隱私的一貫立場。