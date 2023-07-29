呂美玲傳退藍投白 民眾黨：黨員個資不對外公開
國民黨基隆市議員呂美玲因祥豐營區彈藥庫爆炸案，對民眾嗆「你討中共打」、「給中共照顧」等論述，引發社會各界指責，呂美玲昨晚宣布退出國民黨。政壇盛傳呂美玲將要加入民眾黨，民眾黨前秘書長謝立功昨要求黨中央查明對外公布。民眾黨發言人李頂立今日表示，黨員個資非經本人同意，民眾黨不會主動對外公開。
呂美玲在群組表示，「各位黨代表，不好意思，已經見過主委，也表達退出國民黨的誠意了，謝謝大家過去的照顧，感謝」。 政壇盛傳，呂美玲將加入民眾黨。積極爭取代表民眾黨參選基隆立委的謝立功昨晚表示，呂美玲近日爭議言論，以及是否加入民眾黨等相關傳言，希望黨中央儘速查明對外公布，以減少對黨的傷害。
對此，李頂立今日回應，黨員個資除非經本人同意，民眾黨不會主動對外公開，這是保護個人隱私的一貫立場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言