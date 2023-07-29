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KP SHOW專業團隊助陣 柯文哲焦慮：博君一笑竟搞這麼大

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲（中）上午於彩排前與工作團隊拜拜，祈願下午演唱會順利個唱順利。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲（中）上午於彩排前與工作團隊拜拜，祈願下午演唱會順利個唱順利。記者曾吉松／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今天下午3點舉辦「KP SHOW」售票演唱會，柯文哲今天上午現身會場彩排，並與工作團隊一同拜拜，祈求演唱會順利成功。柯文哲表示，本來以為演唱會只是博君一笑，沒想到規格搞這麼大，主辦單位還請來專業級團隊助陣，讓他壓力大到有點焦慮。

柯文哲今天下午將舉辦「KP SHOW」售票演唱會，門票價格高達8800元，引發外界關注。柯文哲近日陸續釋放出練習影片，歌曲包括《囚鳥》、《憨人》等，同時還練習舞蹈，柯文哲今天預計將演唱10首歌。為避免演唱效果不如粉絲期待，柯文哲上午受訪時先消毒，「反正跟不上拍子就當作娛樂，唱得好就當作來聽歌」。

柯文哲受訪表示，演唱會他不是緊張，而是感到焦慮，因位沒想到主辦單位找來專業的團隊，像是蔡依林的舞蹈指導藍波老師，還有協助五月天的知名音樂人鄭知明來教他唱歌，加上蔡依林的舞群，原本以為只是博君一笑，沒想到規格這麼大。

對於演唱會記舞蹈方式跟走位，柯文哲說，地上都會貼標記，就按照標記走，反正舞步跟不上，就當作娛樂或聽歌就好，沒有什麼驚喜，到時候大家看演出就知道。

台灣民眾黨主席柯文哲舉辦演唱會募款，是國內選舉史上少見的造勢模式，引發各界關注。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲舉辦演唱會募款，是國內選舉史上少見的造勢模式，引發各界關注。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲「KP SHOW演唱會」下午登場，上午彩排時把握時間奮力地唱。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲「KP SHOW演唱會」下午登場，上午彩排時把握時間奮力地唱。記者曾吉松／攝影

柯文哲 演唱會 團隊

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