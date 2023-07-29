快訊

王鴻薇公布錄音檔 爆料im.B詐團稱「受騙調查官可拿回利息換不立案」

員工待不到2年就離職…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光、它拿No.2

陳水扁：李登輝若知道沒有「九二共識」應早點告訴我

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國史館新書「李登輝故舊僚屬訪談錄」中，前總統陳水扁表示，就任總統後花了一個月的時間，才知道根本沒有所謂的「九二共識」，令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有「九二共識」，應該早點告訴他。本報系資料照
國史館新書「李登輝故舊僚屬訪談錄」中，前總統陳水扁表示，就任總統後花了一個月的時間，才知道根本沒有所謂的「九二共識」，令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有「九二共識」，應該早點告訴他。本報系資料照

國史館今天舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，前總統陳水扁也在訪談人物中。陳水扁表示，就任總統後花了一個月的時間，才知道根本沒有所謂的「九二共識」，令人感到納悶的是，李登輝如果知道沒有「九二共識」，應該早點告訴他，或在第一時間對外否認，讓他不必走冤枉路；但在他第一任期4年內，李登輝都沒有講話，到第二任，才說「九二共識」不存在。

陳水扁書中回憶，1999年7月10日被民進黨提名為總統候選人的前一天，李總統接受「德國之聲」專訪時，講出「兩岸是特殊的國與國關係」。本來獲民進黨總統提名，應當會有一陣新聞熱潮，結果整個月的新聞都是所謂「兩國論」的報導和評論，吃了悶虧，但也没辦法，還是李登輝薑是老的辣。

陳水扁指出，查閱相關文獻及國史馆史料彙編可知，所謂「特殊的國與國關係」，並非「兩國論」，而是 1992年香港會談的「一中各表」，「一個中國、各自表述」。行政院院長連戰、陸委會主委蘇起、海基會董事長辜振甫都曾如此對外說明。

陳水扁說，實際上，「一中各表」只是國民黨方面的單方面提議，北京方面並沒有接受，也未達成共識。只在「一中」有共識，「各表」並無共識，勉強要說雙方有共識的話，那就是「沒有共識的共識」

陳水扁表示，2000年4月28日，蘇起提出有「一中各表」的「九二共識」，起初自己不疑有他，以為實情如此。但520上台後，花了一個月的時間，翻箱倒櫃、東問西問，根本找不到有「九二共識」四字的相關文獻紀錄或檔案，後來蘇起也承認是他發明的。

陳水扁指出，「一中各表」的確是國民黨代表的主張，但對岸沒有接受，馬英九總統後來反覆提「一中各表」，使人誤以為是馬英九的創見；事實上，自提出「特殊的國與國關係」，李總統時代就一直在講「一中各表」。

陳水扁 一中各表 九二共識

延伸閱讀

林碧炤揭秘：李登輝原不想稱「兩國論」還曾要求修正

北流風波未歇 黃珊珊扯柯市府也善後扁、郝訴訟賠償

陳水扁宣告「趙建銘醫師將重磅回歸」 擔任這家骨科院長

國史館館長：李登輝推動民主化 很多都是台獨基礎工程

相關新聞

王鴻薇爆料：im.B詐團稱受騙調查官可拿回利息 換不立案

im.B詐騙案日前引發台灣社會關注，國民黨立委王鴻薇今再揭相關新事證，她公佈錄音檔，指詐騙集團黃姓發言人聲稱，被詐騙調查...

政院新人事…陳吉仲任農業部長 薛富盛接環境部長

行政院昨天宣布，首屆農業部長由農委會主委陳吉仲接任，環境部長由中興大學校長薛富盛接任；環保署署長張子敬轉任行政院政務委員...

陳水扁：李登輝若知道沒有「九二共識」應早點告訴我

國史館今天舉辦「李登輝故舊僚屬訪談錄」新書發表會，前總統陳水扁也在訪談人物中。陳水扁表示，就任總統後花了一個月的時間，才...

KP Show給啟發 「台聯清德演唱會」8月登場

台灣團結聯盟今天表示，台聯將於8月13日舉辦一場「台聯清德演唱會」，和「柯P演唱會」一別苗頭。不過，這場演場會是台聯借「...

翡翠水庫發電不算綠電？政府遍地開花的小水力發電難服眾

經濟部修訂再生能源發展條例，定義小水力發電為設置容量未達2萬瓩，翡翠水庫因水力發電廠設備容量達7萬瓩被排除在外，民代認為翡翠水庫水力發電不被視為再生能源，質疑民進黨政府的思維停留在舊石器時代，要求中央研議修法；而北市也因為遊戲規則修改，台電收購價格較低，市庫一年損失逾2.2億元。

【即時短評】軍營爆炸案釀災 豬隊友犯大忌扯中共失焦

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名士官兵受傷，國民黨議員呂美玲「你討中共打」及「給中共照顧」論述嗆「護台哥」引發戰火，呂美玲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦