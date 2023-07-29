【即時短評】軍營爆炸案釀災 豬隊友犯大忌扯中共失焦

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名士官兵受傷，國民黨議員呂美玲「你討中共打」及「給中共照顧」論述嗆「護台哥」引發戰火，呂美玲退黨就能止血嗎？原本該理性討論遷移的話題，如今演變成愛台、護台，淪為選戰攻擊口水戰，完全失焦。

呂美玲昨晚緊急宣布退出國民黨，由於政壇盛傳她要入民眾黨，從布局選立委的民眾黨前秘書長謝立功向黨中央喊話查明，恐非空穴來風。

呂美玲變國民黨燙手山芋，兩岸政策被批成要找中共來統治，呂在國民黨擬出黨紀前先退黨；而民眾黨先前確曾遊說入黨，如今怕也已生變。

堂堂一個六連霸國民黨議員與色彩偏綠的開發工程公司董事長賴文中的針鋒相對，她戰輸「護台哥」遭社會責難，原因就在犯了兵家大忌，無端搬出中共來管基隆的荒誕說法，立論不足口快失言，愛台、護台的言論擄獲民心，網路一面倒支持護台哥。

賴的彈藥庫戰略功能主張，與呂美玲為地方安全發聲，雙方都沒有錯，意外點燃選舉的戰火。

去年國民黨縣市首長大勝，民進黨執政以來很多政策與民意背馳，只是國民黨並不爭氣，總統人選從提名與整合一路荒腔走板，從呂美玲的爭議，正是國民黨拿不回執政縮影，太多的算計就和民意走遠了。

彈藥庫地點的討論，不該無限上綱到反對國軍，更說到讓中共來統治，把理性討論埋沒，反成為總統、立委選戰攻防的失言風波，居民對此非常無言，「沒有人反對國軍，但誰來保護我們居家的安全？」

數十年來，祥豐街彈藥庫以前沒發生過爆炸，睜一隻眼閉一隻眼，如今炸斷兩名士官兵的手，幸好僅底火引燃，不是彈體爆炸，否則要葬送多少人命？