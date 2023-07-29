快訊

王鴻薇公布錄音檔 爆料im.B詐團稱「受騙調查官可拿回利息換不立案」

員工待不到2年就離職…蘋果遭評「美國最差勁雇主」原因曝光、它拿No.2

【即時短評】軍營爆炸案釀災 豬隊友犯大忌扯中共失焦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
六連霸的國民黨議員呂美玲（右）與開發工程公司董事長賴文中（左）針鋒相對，女議員戰輸「護台哥」。記者游明煌／攝影
六連霸的國民黨議員呂美玲（右）與開發工程公司董事長賴文中（左）針鋒相對，女議員戰輸「護台哥」。記者游明煌／攝影

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名士官兵受傷，國民黨議員呂美玲「你討中共打」及「給中共照顧」論述嗆「護台哥」引發戰火，呂美玲退黨就能止血嗎？原本該理性討論遷移的話題，如今演變成愛台、護台，淪為選戰攻擊口水戰，完全失焦。

呂美玲昨晚緊急宣布退出國民黨，由於政壇盛傳她要入民眾黨，從布局選立委的民眾黨前秘書長謝立功向黨中央喊話查明，恐非空穴來風。

呂美玲變國民黨燙手山芋，兩岸政策被批成要找中共來統治，呂在國民黨擬出黨紀前先退黨；而民眾黨先前確曾遊說入黨，如今怕也已生變。

堂堂一個六連霸國民黨議員與色彩偏綠的開發工程公司董事長賴文中的針鋒相對，她戰輸「護台哥」遭社會責難，原因就在犯了兵家大忌，無端搬出中共來管基隆的荒誕說法，立論不足口快失言，愛台、護台的言論擄獲民心，網路一面倒支持護台哥。

賴的彈藥庫戰略功能主張，與呂美玲為地方安全發聲，雙方都沒有錯，意外點燃選舉的戰火。

去年國民黨縣市首長大勝，民進黨執政以來很多政策與民意背馳，只是國民黨並不爭氣，總統人選從提名與整合一路荒腔走板，從呂美玲的爭議，正是國民黨拿不回執政縮影，太多的算計就和民意走遠了。

彈藥庫地點的討論，不該無限上綱到反對國軍，更說到讓中共來統治，把理性討論埋沒，反成為總統、立委選戰攻防的失言風波，居民對此非常無言，「沒有人反對國軍，但誰來保護我們居家的安全？」

數十年來，祥豐街彈藥庫以前沒發生過爆炸，睜一隻眼閉一隻眼，如今炸斷兩名士官兵的手，幸好僅底火引燃，不是彈體爆炸，否則要葬送多少人命？

以前戰備需求時到現在兩岸關係，時空背景完全不同，保障居民生命財產與維護國軍弟兄安全同等重要。彈藥庫有存在戰略，但安全的流程與存放地點，檢討改善或替代方案，不該無限上綱指責居民、民代，是不顧國家安全的自私。

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名官兵受傷案，周邊住宅區有安疑慮，遷移應有理性討論的空間。記者游明煌／攝影
基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名官兵受傷案，周邊住宅區有安疑慮，遷移應有理性討論的空間。記者游明煌／攝影

國民黨 呂美玲 中共

延伸閱讀

呂美玲退國民黨傳言入民眾黨？謝立功要黨中央查明公布

「討打、給中共照顧」惹眾怒！呂美玲宣布退黨 國民黨表示尊重

呂美玲「討打、給中共照顧」說引議 國民黨將開考紀會處分

基隆藍議員嗆「討中共打」 國民黨：違黨紀將查處

相關新聞

王鴻薇爆料：im.B詐團稱受騙調查官可拿回利息 換不立案

im.B詐騙案日前引發台灣社會關注，國民黨立委王鴻薇今再揭相關新事證，她公佈錄音檔，指詐騙集團黃姓發言人聲稱，被詐騙調查...

政院新人事…陳吉仲任農業部長 薛富盛接環境部長

行政院昨天宣布，首屆農業部長由農委會主委陳吉仲接任，環境部長由中興大學校長薛富盛接任；環保署署長張子敬轉任行政院政務委員...

翡翠水庫發電不算綠電？政府遍地開花的小水力發電難服眾

經濟部修訂再生能源發展條例，定義小水力發電為設置容量未達2萬瓩，翡翠水庫因水力發電廠設備容量達7萬瓩被排除在外，民代認為翡翠水庫水力發電不被視為再生能源，質疑民進黨政府的思維停留在舊石器時代，要求中央研議修法；而北市也因為遊戲規則修改，台電收購價格較低，市庫一年損失逾2.2億元。

【即時短評】軍營爆炸案釀災 豬隊友犯大忌扯中共失焦

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸造成9名士官兵受傷，國民黨議員呂美玲「你討中共打」及「給中共照顧」論述嗆「護台哥」引發戰火，呂美玲...

文化大風吹／「求佛」短影音襲捲台灣 凸顯兩岸流行文化強弱易位？

兩岸颳起「求佛」風？一句無厘頭的台詞「我現在耳機裡聽的是誓言版的求佛」，搭配洗腦的旋律和歌詞「我們還能不能、能不能再見面？我在佛前苦苦求了幾千年」，再加上絲滑舞步，這股「求佛」短影音風潮席捲兩岸，台灣許多影音創作者不分大牌或小眾，紛紛模仿二創出自己的「誓言版求佛」短影音。然而，若更深入思考，求佛風潮的背後，是否隱晦地描述出兩岸流行文化強弱的易位？

「執政大聯盟」炸鍋 金小刀攘外刺小雞 朱侯金交不交心 黨內很憂心

國民黨全代會正式通過提名侯友宜參選2024年總統，侯競辦全力保侯守住國民黨基本盤，但「內、外壓力」仍不止。黨主席朱立倫全代會提出「執政大聯盟」，黨內附和，加上之前的換侯、再辦初選及政黨輪替大聯盟主張，侯辦執行長金溥聰親上火線砲口對內引發反彈，侯辦則強硬回應不退讓。國民黨人士表示，侯辦下猛藥用意可以理解，但作法要再細膩，最關鍵的還是在朱、侯、金三人要真交心，上位主事者若再無信任，互爭主導權，黨內才要真憂心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦