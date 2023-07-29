【專家之眼】檢視思考俄烏衝突與兩岸矛盾類比性

自從2022年2月24日俄烏衝突升級，俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，不僅周邊國家所受衝擊與影響明顯增加，相較於2014年初俄羅斯入侵克里米亞，台灣社會對於此項衝突關注度亦顯著提升。

誠然此種社會現象，其中不乏回應美國積極倡議各國共同對俄羅斯施壓，並對烏克蘭提供支援之訴求因素在內；但最主要因素其實應當是國際社會多位政治觀察家與戰略評論者，將烏克蘭面對俄羅斯與台灣面對中國大陸相互類比，因此引發台灣鄉親情感投射，因此才讓俄烏衝突成為媒體報導繼續追蹤報導與匯聚焦點。

基本上國際社會政論觀點在類比俄烏衝突與兩岸矛盾時，會產生兩種大膽假設；首先是認為俄烏衝突雖然始自2014年年初俄羅斯入侵克里米亞，但並未讓莫斯科因此焦頭爛額，但當2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，雙方衝突強度與規模明顯提升，雖然烏克蘭損失慘重，但俄羅斯深陷戰爭泥淖，卻也是不爭事實。因此政論家普遍認為俄烏戰爭現實慘狀，會對北京對台動武決心產生嚇阻與約制作用。

但從另個角度觀察，亦有多位安全戰略研究者對此觀點提出反駁，認為俄烏衝突戰局發展過程曝露出莫斯科諸多準備不周與決策失誤之處，特別是國際社會在美國倡議與推動下，對俄羅斯實施經貿制裁、金融排除、科技封殺與活動杯葛，特別是凍結與沒收俄羅斯在國外各項資產，其實會對北京產生警惕作用，並且針對此等狀況總結經驗教訓，預先採取防範措施；但卻對其可能對台動武決心與政治意志，完全無法產生任何影響，反而會讓其對台動武準備更加完備周延。

儘管前述兩種假設觀點思維指向根本就是南轅北轍，但其共同性就是認定俄烏衝突與兩岸矛盾相互間具備高度之類比性，因此在俄烏衝突過程中，所呈現各項正負效應，應當存在能夠在台海衝突場景完全重現之可能性。尤有甚者是認為許多應對策略其實都具備師法學習價值，甚至深信照本宣科完全抄襲移植，亦有可能發揮適當效用。

但若是非常理智思考與檢視俄烏兩方所處戰略環境以及兩岸現實條件，其實就能夠找出多不勝數要素，足以證明兩者之間確實是會存在落差，儘管其仍然可以類比與參考，但卻絕對缺乏將整個歷史重演，或是足以斷言其必然發展趨勢之充分條件。

不可否認，俄烏衝突絕對會讓中國大陸中共中央政策幕僚，再加上解放軍軍事計劃作為參謀獲得學習機會，並且從中獲得啟發，但若是認為藉此可讓整個幕僚作業與政策規劃更為完備，軍事作戰整備與動員準備程度有所提升，恐怕就會太過武斷。畢竟理解某些經驗教訓是一回事，要根據本身條件加以改善落實，那就是另一回事。從他人經驗獲取教訓，雖然是個如意算盤，但真正要想做得到，那又是談何容易？

總而言之，在人類社會中，不同對象總是會有其各自發展之歷史軌跡；儘管相互參考比擬與驗證確實可以獲得啟發，但運用某個歷史事證作為預言另個對象發展前景所依據之基礎，總是難以讓人接受。

不過台灣鄉親對於烏克蘭戰事發展所賦予之情感投射，確實是透過精心設計與政治動員所達成，只要對比2014年年初台灣社會對於俄羅斯入侵克里米亞之普遍冷漠，就可以證實2022年當俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，台灣鄉親慷慨解囊樂於捐輸之情緒反應，並且將俄烏兩國各自歸類為絕對之善惡對立，其實就能夠感受到將兩者類比，對於宣洩台灣鄉親情緒來說，其所受重視程度會有多高。

話雖如此，等到俄烏衝突逐漸陷入僵局，台灣鄉親從最初盲目選邊投射情感熱情降溫後，逐漸開始冷靜思考導致俄烏發生衝突之前因後果，感性衝動逐漸消退，讓理性思辨逐漸獲得空間，亦讓台灣社會不再因為這個遠在天邊，甚至是難以影響台灣命運之武裝衝突，把本身搞到極端無聊相互對立互相攻訐。而此時不禁要問，究竟在俄烏衝突與兩岸矛盾突破兩者不應隨便類比前提下，吾人可從中獲得何種教訓？