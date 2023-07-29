論文抄襲丟學位 民進黨客家事務部主任蔣絜安請辭

新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬昨天公布台大的回覆公文，蔣絜安學位論文審訂結果具有抄襲行為且達情節重大程度，故撤銷學位。蔣絜安昨晚表示，將放棄碩士學位，也主動向民進黨主席賴清德辭去客家事務部主任一職；民進黨表示，賴清德已經准辭。

游智彬曾指出，蔣絜安是行政院副院長鄭文燦及民進黨主席賴清德愛將，蔣絜安有中央大學客家所碩士以及台大國發所碩士學位，但蔣絜安的論文諸多內容不是抄桃園客家局網站，就是抄新聞報導內容。

游智彬聲明表示，5月25號向台大實名檢舉蔣的台大國發所論文抄襲，用250頁的證據說明蔣的論文抄襲，獲得台大回覆，感謝團隊成員不懈努力，讓正義水落石出，讓過度包裝的政客現出原形，讓口口聲聲捍衛學倫的賴清德信賴掃地。

昨天游智彬貼出台大撤銷學位公文後，蔣絜安表示，在學術上犯的錯誤，誠心接受學校與社會大眾指正，也呼籲社會認真看待這種利用資訊與職位不對等的權勢傾軋，希望每位莘莘學子能有更好的學術環境與可期待的未來。

國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨總統參選人賴清德任用的客家事務部主任出現論文抄襲，賴當時還提出誠信條款，要讓人承諾沒有論文抄襲的狀況，如今「民進黨還能信賴嗎？」她幾乎可以確定，應該不會是只有蔣絜安，還會有其他人論文也抄襲。