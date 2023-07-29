政院新人事…陳吉仲任農業部長 薛富盛接環境部長

行政院昨天宣布，首屆農業部長由農委會主委陳吉仲接任，環境部長由中興大學校長薛富盛接任；環保署署長張子敬轉任行政院政務委員。

農委會前主委陳保基表示，農委會過去幾年做了很多錯誤的事，包含補貼進口雞蛋、豬肉等，未來農委會要怎麼走，是要更加萎縮、補貼更多，還是建立台灣農業光榮與驕傲，現在看不出來。

林子倫表示，農委會改制為農業部，八月一日正式掛牌，行政院將繼續倚重陳吉仲農業專才，為農民服務；環保署將於八月二十二日改制為環境部，張子敬階段性任務已完成，無意接任環境部部長。薛富盛在校長任內推動永續發展，期許推動台灣淨零排放轉型。

國立中興大學校長薛富盛將任環境部長。圖／行政院提供

時力立委陳椒華多次公開反對張子敬接任環境部長，指其包庇性騷慣犯、未依法調查等。她昨說，案件尚未調查結束，張子敬任政委，「難道行政院沒人才了嗎」。民眾黨立委張其祿說，農委會變農業部是舊瓶裝新酒、換湯不換藥，原有問題和沉痾恐難突破。

國民黨立委曾銘宗表示，陳吉仲號稱「小英男孩」，當主委一百零一招就是補助、大撒幣，要不是蔡英文力挺，早該下台。民進黨立委劉世芳表示，陳吉仲有農業專業也很接地氣，是很適合的農業部長人選。

農業專家林裕紘忍不住直言「實在沒有恭賀的心情」，如今看來，農業部的成立，重點不在於能不能做事，而是能不能聽話。一名學者表示，學者應有基本堅持，但薛富盛、陳吉仲都是「小英男孩」。