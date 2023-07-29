嗆民眾「你討中共打」呂美玲失言惹議宣布退黨

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，國民黨議員呂美玲對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發各界指責。國民黨昨表示將黨紀處分，呂昨晚6點多與市黨部主委吳國勝見面後，宣布退黨。吳國勝說，有請她再思考一下，對她退黨表示尊重。

呂美玲昨向黨代表表示，已經見過主委，也表達退出國民黨的誠意了，謝謝大家過去的照顧。

呂美玲昨晚受訪時說，確定要退黨，今天會開記者會說明，也無奈地說「能不退嗎？」外傳呂要加入民眾黨，但未獲證實，呂美玲表示，今天會說清楚。

國民黨基隆市黨部聲明指出，針對呂美玲為了祥豐營區彈藥庫遷移議題失言一事，黨部重申捍衛中華民國主權、深化民主價值立場不變。並對呂議員於媒體前發表不當論述，表示嚴厲斥責。

黨部說，呂美玲議員為基隆市中正區資深議員，曾為鄉親爭取多項建設，服務也受民眾肯定，此次失言事件，呂議員雖在第一時間道歉，但仍受到多方抨擊，為表負責，呂議員已於昨傍晚至市黨部表達退黨意願。

吳國勝說，後續會將退黨資料呈報中央辦理，並期盼呂議員在退黨後能夠持續為中正區民眾福祉打拚。

黨部將要求所有的黨公職人員，2024總統大選將近，需謹言慎行，現在是最需要團結的時刻，勿再破壞黨的形象，慎之戒之。