聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院三讀性平教育法 禁未成年師生戀

聯合報／ 記者林縉明周佑政／台北報導
立法院昨由副院長蔡其昌敲槌三讀通過「性別平等教育法」部分條文，其中明確規定未成年禁止師生戀。記者曾吉松／攝影
立法院昨由副院長蔡其昌敲槌三讀通過「性別平等教育法」部分條文，其中明確規定未成年禁止師生戀。記者曾吉松／攝影

立法院臨時會昨通過「性別平等教育法」修正案，明定禁止未成年「師生戀」，在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得利用不對等的權勢關係發展親密關係。民進黨立委范雲表示，此次性平法修法關鍵，是在制度面層層排除不對等的權力結構，還給學生被害人應有的公平與正義。

此次修法明定，若性騷擾行為人為校長、教師、職員或工友者，被害人可逕自向主管機關申復；調查小組成員應全部外聘。另外，被害人得主動要求重新調查，被害人不服調查結果，可於收到書面通知次日卅天內，向學校或主管機關申復。

台灣民主青年協會表示，對地方政府教育局處而言，可能會發生各縣市做法不同，或「不知道如何納入學生代表」的困境，呼籲教育部應透過施行細則的修正或函釋引導地方主管機關具體做法，讓各縣市不會消極應付。

未成年 范雲 性平法 性騷擾

延伸閱讀

立院三讀性平教育修法 范雲：還給被害人公平正義

性平教育法修法三讀 明確規定未成年禁止師生戀

范雲：柯文哲把人當狗當太監 奇妙柯粉還覺得不用當人

知名藝術家涉長期性侵未成年少女 范雲要文化部評估撤補助

相關新聞

前瞻挨批 鄭文燦：柯文哲沒同理心

蔡政府任內前瞻計畫挨批壓垮地方財政、造成排擠效應，桃園鐵路地下化工程主線八個標案只標出一案。行政院副院長鄭文燦昨表示，已...

政院新人事…陳吉仲任農業部長 薛富盛接環境部長

行政院昨天宣布，首屆農業部長由農委會主委陳吉仲接任，環境部長由中興大學校長薛富盛接任；環保署署長張子敬轉任行政院政務委員...

論文抄襲丟學位 民進黨客家事務部主任蔣絜安請辭

新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬昨天公布...

立法院三讀性平教育法 禁未成年師生戀

立法院臨時會昨通過「性別平等教育法」修正案，明定禁止未成年「師生戀」，在成年學生方面，三讀條文明定，校長或教職員工不得利...

嗆民眾「你討中共打」呂美玲失言惹議宣布退黨

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，國民黨議員呂美玲對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發各界指責。國民...

呂美玲退國民黨傳言入民眾黨？謝立功要黨中央查明公布

國民黨基隆市議員呂美玲因祥豐營區彈藥庫爆炸案，對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發社會各界指責，呂美玲今晚宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦