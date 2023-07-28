影／出席獅子會活動未與賴清德、蔡其昌同台 盧秀燕曝理由

國際獅子會300C3區首屆總監、副總監及理監事幹部今晚在台中宣誓就職，台中市長盧秀燕臨時宣布延後，在晚間6時30分到場，為首屆總監王釭坪宣誓就職監交，未與副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌同台。盧秀燕致詞時說明，因颱風中午剛解除警戒，防颱事務很多，加上接見到訪的美國商會，她期盼與該會會務昌隆。

國際獅子會300C3區今天傍晚在台中市金華屋婚宴會館舉辦總監、副總監及理監事幹部就職宣誓典禮登場，蔡其昌在下午5時4分到場，賴清德在5時20分到場出席，停留20分鐘。盧秀燕原訂下午5時到場，在今天下午4時10分市府宣布延後到晚間6時30分到場，三人並未同台。

盧秀燕到場致詞說，台中市有400多個社團，感謝國際獅子會300C3區對市府團隊的肯定、信任，選擇在台中市籌組立案，她不但參與該會6月舉行的成立大會，今天她二度到場，參與首屆總監、副總監及理監事幹部宣誓就職典禮，期待未來與獅子會緊密結合共同團結努力，為台中市民服務，做更多社會服務工作，會務昌隆。