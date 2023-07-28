論文涉抄襲被撤銷學位 蔣絜安道歉「辭去客家事務部主任一職」

民進黨客家事務部主任蔣絜安台大國發所碩士學位論文涉抄襲，被撤銷學位。蔣絜安今天表示，她將放棄碩士學位，也主動向民進黨主席賴清德辭去客家事務部主任一職。

蔣絜安指出，中央大學的論文主題是關乎她前半生的志業，所有訪談與構想都是她親力親為，然而他的教師薛雲峰在學術與客家的包裝下，卻藏著情緒勒索與操控女性的狼子野心，在薛素行不良被人檢舉遭市府革職後，便將所有怨懟歸咎於她。

蔣絜安說，這幾年來無一不活在被薛雲峰脅迫的惡夢中，也對她在強暴脅迫下，不當的作為向社會大眾致歉，已決定放棄碩士學位、也主動向民進黨主席賴清德辭去客家事務部主任一職。

蔣絜安表示，在學術上犯的錯誤，誠心接受學校與社會大眾的指正，也呼籲台灣社會認真看待這種利用資訊與職位不對等的權勢傾軋，希望每位莘莘學子都能有更好的學術環境與可期待的未來。