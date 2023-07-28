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肯定台灣「MeToo」風潮 馬英九：讓隱藏性騷擾案公諸社會

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九今受邀到愛爾蘭，在國際蘭馨交流協會世界總會的年會發表演說。馬英九表示，過去三個月台灣社會出現「MeToo」風潮，是台灣有史以來譴責與懲處性騷擾案件最廣泛與嚴厲的一次，是社會正確而且健康的現象。圖／馬英九辦公室提供
前總統馬英九今受邀到愛爾蘭，在國際蘭馨交流協會世界總會的年會發表演說。馬英九表示，過去三個月台灣社會出現「MeToo」風潮，是台灣有史以來譴責與懲處性騷擾案件最廣泛與嚴厲的一次，是社會正確而且健康的現象。圖／馬英九辦公室提供

前總統馬英九今受邀到愛爾蘭，在國際蘭馨交流協會世界總會的年會發表演說。馬英九表示，過去三個月台灣社會出現「MeToo」風潮，是台灣有史以來譴責與懲處性騷擾案件最廣泛與嚴厲的一次，是社會正確而且健康的現象，令人振奮，一定會繼續努力，讓隱藏在社會陰暗角落的性騷擾案件公諸社會，以保障婦女人身安全、生活安定與良好名譽。

馬英九並強調，唯有真正重視婦女權益的國家，才會成長茁壯，忽視婦女權益的國家，則注定走向失敗。

國際蘭馨交流協會（Soroptimist International）是全球維護婦女權益的重要國際組織之一。馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，國際蘭馨交流協會充分肯定馬前總統在台北市長與中華民國總統任期內，在維護婦女權益與提昇婦女地位各方面所做的努力，因此今年的世界年會特地邀請馬英九擔任大會貴賓發表演說。

馬英九辦公室表示，大會開場時，特別以「中華民國前總統」介紹馬前總統，並向全體會員盛讚馬前總統任內，對推動婦女權益的卓越貢獻。

馬英九演說中表示，過去三十年來，他關心二戰時期所謂「慰安婦」（軍事性奴隸）所受到的殘酷迫害，幫忙募款與並協助她們到日本打官司，2018年8月15日並在台南市豎立台灣第一座有中、英、日、韓四種語文說明的「慰安婦」紀念銅像，中英文介紹都是由他親自寫就。

馬英九指出，2008到2016年他擔任中華民國總統時，持續保障婦女地位，要求行政院透過國內立法方式，將1979年聯合國通過的「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）納入國內法，讓我國保障婦女的權益與國際接軌。

馬英九也提到，在他總統任內的2014年，中華民國的性別平等（gender equality）程度，在全球197國之中，排名是亞洲第一、世界第五，七年後的2021年，排名在亞洲仍居第一，全球則為名列第七，表現都很優異。

馬英九並說，台灣女性政治人物所占比例，比起歐美國家毫不遜色，而且她們的重要性不斷提升，這是多年來大家共同努力的成果。

對於台灣社會出現的「MeToo」的風潮，馬英九也提到，執政的民進黨，乃至各行各業都爆發多起性騷擾與性侵犯醜聞，全民支持繼續追究，是台灣有史以來譴責與懲處性騷擾案件最廣泛與嚴厲的一次。

這是社會正確而且健康的現象，令人振奮，一定會繼續努力，讓隱藏在社會陰暗角落的性騷擾案件，公諸社會，以保障婦女的人身安全、生活安定、與良好名譽。

馬英九 女權 性騷擾 MeToo

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