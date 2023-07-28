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「確診者不能投票」國民黨團批傲慢 薛瑞元反駁僅1事可被批評

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元說，當時指揮中心下令新冠確診者不能外出必須在家隔離，這是一致性的規定。記者蘇健忠／攝影
衛福部長薛瑞元說，當時指揮中心下令新冠確診者不能外出必須在家隔離，這是一致性的規定。記者蘇健忠／攝影

去年九合一大選期間確診者不得投票，監察院日前認定違反比例原則，促請中選會及衛生福利部檢討改進；國民黨立法院黨團今批評，衛福部及中選會行政傲慢及行政獨裁。衛福部長薛瑞元表示，衛福部如果有可批評之處就是沒有催促中選會提出可行方案，實際上衛福部與中選會討論後所提的方案可行性都不高，所以未提出例外投票方案。

國民黨立委李德維表示，監察院都已經作出相關調查報告，但不敢糾正兩部會，只說違反比例原則需要檢討，要請問中選會主委李進勇及衛福部長薛瑞元檢討了什麼？完全沒有，就是言詞客套、行為傲慢。

薛瑞元還原當時狀況，他說，當時指揮中心下令新冠確診者不能外出必須在家隔離，這是一致性的規定。至於可不可破例讓確診者出門投票？他表示，這必須要額外方案，中選會應該要提出計畫並且規劃好防護措施，但中選會並沒有提出用什麼方式可以讓確診者出門頭跳，因此指揮中心無從審查。

「如果衛福部有可批評地方就是沒有催促中選會提出可行方案」

，薛瑞元說，實際上衛福部有跟中選會討論，但是討論提出來的方案可行性不高 ，因此最終沒有提出方案，所以就沒例外的確診者投票規定。

針對確診者無法投摽一事，薛瑞元說，監察院調查的時候已經有請衛福部說明，但是監察委員認為不符合比例原則，衛福部會虛心接受。他也說，雖然不希望有下一次類似狀況發生，但倘若真的發生，是否因為不同疫情可以有不同規劃，衛福部會列入未來改善計畫內。

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