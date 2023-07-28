民進黨猛攻仇女論 柯文哲反嗆：性騷的政黨不先檢討一下

民眾黨總統參選人柯文哲近期陷入仇女爭議，柯文哲今天下午接受媒體訪問時反嗆，一個政黨裡面，一大堆性騷擾、吃案、性侵、婚外情的政黨，每天講別人仇女，要不要先自己回去檢討一下。

民進黨近期猛攻柯文哲擔任台北市長任內積欠北藝、北流工程款爭議，媒體詢問背後是否跟民進黨內派系有關。柯文哲表示，「新潮流不倒，台灣不會好，這是他的信仰」，現在哪有民進黨，只有新潮流，整個民進黨都被新潮流綁架，大家難道不能好好做是嗎？每天只會擴大解讀雞毛蒜皮的事情。

民進黨自稱很清廉，柯文哲露出驚訝的表情，民進黨面對爭議，哪一件有說清楚，告訴他一下，這些都是打口水戰，算了，聽到民進黨三個字都忘記要講什麼。

針對近期因為前瞻計畫跟民進黨隔空交鋒，柯文哲說，民進黨專門在製造台灣對立，一開始外省人對本省人，後來是有錢人對窮人，再來是世代戰爭，現在則是性別戰爭，喊話民進黨不要整天製造對立好不好。