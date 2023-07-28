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基隆藍議員嗆「討中共打」 國民黨：違黨紀將查處

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨基隆市議員呂美玲。本報資料照片
國民黨基隆市議員呂美玲。本報資料照片

國民黨籍基隆市議員呂美玲近日對民眾嗆「討打」、「給中共照顧」等論述，引發社會各界指責。國民黨今表示，呂美玲發言非國民黨立場，相關言行嚴重違反國民黨黨章、政綱精神，並損害國民黨聲譽，將請所屬地方黨部了解查處。

國民黨發言人林家興強調，國民黨在政策綱領中明確指出捍衛中華民國主權、深化民主價值，並堅決支持我國國防產業與國軍戰力發展。儘管呂美玲發言初衷是為基隆市民眾福祉，擔憂彈藥庫在住宅區旁風險與安全議題，其也發表致歉聲明展現悔意，但其發言內容，不僅未能做到理性問政、捍衛中華民國主權，相關情緒性、不當字眼更是對辛苦保家衛國的國軍的一大傷害，不僅違反國民黨政策，更嚴重損害國民黨聲譽。

林家興指出，此一爭議言行已違反國民黨立場及黨紀，將請地方黨部調查處理，必要時依情節輕重進行黨紀處分，國民黨堅決捍衛中華民國主權、守護民主自由、強化國軍國防戰力的立場絕不動搖，也希望國民黨同志應時時心懷中華民國，為國家社會的最大福祉而奮鬥。

國民黨 國軍 呂美玲

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