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賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

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民進黨客家主任碩論抄襲 檢舉人游智彬：台大已撤學位

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安(中)的台大國發所碩士學位論文抄襲。 聯合報系資料照
新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安(中)的台大國發所碩士學位論文抄襲。 聯合報系資料照

新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬今在新黨群組公布台大的回覆公文，公文指出，蔣絜安學位論文審訂結果具有抄襲行為且達情節重大程度，故予以撤銷學位。

游智彬曾指出，蔣絜安是行政院副院長鄭文燦及民進黨主席賴清德愛將，蔣絜安有中央大學客家所碩士以及台大國發所碩士學位，但蔣絜安的論文諸多內容不是抄桃園客家局網站就是抄新聞報導內容。

游智彬也聲明表示，5月25號向台大實名檢舉蔣的台大國發所論文抄襲，用250頁的證據說明蔣的論文抄襲，獲得台大回復，內心百感交集，也感謝團隊成員不懈努力，讓正義水落石出，讓過度包裝的政客現出原形，讓口口聲聲捍衛學倫的賴清德信賴掃地。

游智彬也說，同時向中央大學具名檢舉蔣絜安中央論文找槍手代寫的事證，日前槍手嫌疑人臉書自爆蔣不但台大的碩士學位有問題，中央的碩士也有問題，中大的周錦宏教授連續兩次指導及當口委，槍手指控蔣的指導教授縱容且不學無術，連造假論文都看不出來，還力保她唸博士班，剝奪年輕人的客家研究之路，預告要出面指控蔣的論文就是找槍手代寫。

游智彬也批評，台大一前一後撤銷行政院府院長鄭文燦與蔣絜安論文，史無前例的呈現市長與局長學位被撤銷，蔣絜安剽竊學術研究成果，濫用公家資源，踐踏客家人的尊嚴，根本是桃園市90萬客家鄉親之恥。

新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬今在新黨群組公布台大的回覆公文，公文指出，蔣絜安學位論文審訂結果具有抄襲行為且達情節重大程度，故予以撤銷學位。圖／新黨提供
新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬今在新黨群組公布台大的回覆公文，公文指出，蔣絜安學位論文審訂結果具有抄襲行為且達情節重大程度，故予以撤銷學位。圖／新黨提供
新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬今在新黨群組公布台大的回覆公文，公文指出，蔣絜安學位論文審訂結果具有抄襲行為且達情節重大程度，故予以撤銷學位。圖／新黨提供
新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。游智彬今在新黨群組公布台大的回覆公文，公文指出，蔣絜安學位論文審訂結果具有抄襲行為且達情節重大程度，故予以撤銷學位。圖／新黨提供

台大 論文抄襲 游智彬

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