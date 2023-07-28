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賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

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民進黨客家主任論文台大認定抄襲 王鴻薇：還有其他人

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨客家事務部主任蔣絜安被控，於台大國發所就讀時的碩士論文涉抄襲。國民黨立委王鴻薇質疑民進黨總統參選人賴清德，民進黨還能信賴嗎？她幾乎可以確定，應該不會是只有蔣絜安，還會有其他人。記者季相儒／攝影
民進黨客家事務部主任蔣絜安被控，於台大國發所就讀時的碩士論文涉抄襲。國民黨立委王鴻薇質疑民進黨總統參選人賴清德，民進黨還能信賴嗎？她幾乎可以確定，應該不會是只有蔣絜安，還會有其他人。記者季相儒／攝影

新黨立委參選人游智彬日前舉行記者會，指控民進黨客家事務部主任蔣絜安，於台大國發所就讀時的碩士論文涉抄襲。國民黨立委王鴻薇今質疑民進黨總統參選人賴清德，民進黨還能信賴嗎？她幾乎可以確定，應該不會是只有蔣絜安，還會有其他人。

王鴻薇說，蔣絜安遭台大召開學倫會認定抄襲確定。賴清德，請問民進黨還能信賴嗎？

王鴻薇受訪表示，賴清德不是一直在講誠信嗎？現在在賴清德的眼皮底下，任用的客家事務部主任出現論文抄襲，賴當時還提出誠信條款，要讓人承諾沒有論文抄襲的狀況。游智彬檢舉時，民進黨內部沒有調查，賴清德既然是民進黨主席，要怎麼處理？

王鴻薇提到，據她所知，台大應該最近會發審查結果給蔣絜安以及檢舉人。她也幾乎可以確定，應該不會是只有蔣絜安，還會有其他人。

賴清德（左）曾替蔣絜安輔選。聯合報系資料照
賴清德（左）曾替蔣絜安輔選。聯合報系資料照

民進黨 論文抄襲 賴清德

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