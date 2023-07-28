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民進黨客家主任論文台大認定抄襲 王鴻薇：還有其他人
新黨立委參選人游智彬日前舉行記者會，指控民進黨客家事務部主任蔣絜安，於台大國發所就讀時的碩士論文涉抄襲。國民黨立委王鴻薇今質疑民進黨總統參選人賴清德，民進黨還能信賴嗎？她幾乎可以確定，應該不會是只有蔣絜安，還會有其他人。
王鴻薇說，蔣絜安遭台大召開學倫會認定抄襲確定。賴清德，請問民進黨還能信賴嗎？
王鴻薇受訪表示，賴清德不是一直在講誠信嗎？現在在賴清德的眼皮底下，任用的客家事務部主任出現論文抄襲，賴當時還提出誠信條款，要讓人承諾沒有論文抄襲的狀況。游智彬檢舉時，民進黨內部沒有調查，賴清德既然是民進黨主席，要怎麼處理？
王鴻薇提到，據她所知，台大應該最近會發審查結果給蔣絜安以及檢舉人。她也幾乎可以確定，應該不會是只有蔣絜安，還會有其他人。
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