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立院三讀性平教育修法 范雲：還給被害人公平正義

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照

立法院臨時會今日三讀通過性別平等教育法部分條文修正，民進黨立委賴品妤表示，這不僅是回應一個多月來，許多校園性侵害、性騷擾、性霸凌被害人的訴求，同時也希望讓台灣推進性別平等的重要法律更完善。民進黨立委范雲也說，此次性平法修法關鍵，是在制度面層層排除不對等的權力結構，還給學生被害人應有的公平與正義。

范雲指出，本次修法在「師對生性別事件」上有四個突破性的改革，調查小組成員全部外聘，避免校內權力的干擾。打破原本必須「原校處理三次後」才能向上救濟的不合理；未來，學生不服校內調查與處理結果，可直接向主管機關申復。

同時，杜絕狼師，「一對多併案調查」、「擴大調查」明定入法。學校教評會改變性平會懲處建議時，被害學生有向教評會陳述意見的權利，從此，被害學生不再是被噤聲的當事人。

賴品妤也提到，此次修法重點包括擴大適用範圍，軍警學校及矯正學校皆納入。各級性平教育委員必須具備性平意識，不得有違反性平之行為。學校教育人員不得與未成年學生發展親密關係，與已成年學生在性或性別相關互動及關係上，應遵循專業倫理規範。性別事件被申訴者若曾任校長，應由主管機關調查；師對生性別事件調查小組要全部外聘，以確保調查公正性、保障被害學生權益等，已全數納入此次修法。

賴品妤強調，以被害人為中心、從根本改善機制問題、打造被害人安心求助環境、和被害人站在一起，是完善法制及教育的目標，期盼能夠進一步減少校園性別事件發生，不再有被害人被漏接，同時也讓所有不幸曾在校園遭遇性別事件或不好對待的受害者，能夠得到足夠的安全保障、友善協助、公正對待及平等支持。

賴品妤 范雲 主管

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